/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Das LKH Graz in der Steiermark.
Ein 17-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall in Weiz schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.
Weiz
12/03/2026
Verkehrsunfall

Zeugenaufruf: Junger Steirer (17) nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 25. Februar 2026, in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) wurde ein 17-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Gegen 16 Uhr wollte ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Wagen von einer Gemeindestraße nach links in die LB 54 einbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto auf der LB 54 in Fahrtrichtung Gleisdorf unterwegs. Um eine Kollision mit dem Wagen des 51-Jährigen zu verhindern und aufgrund von Gegenverkehr musste er nach rechts ausweichen und fuhr am Auto des 51-Jährigen vorbei.

17-Jähriger krachte gegen Container

In der Folge prallte er gegen einen Container, welcher auf einem Firmenareal abgestellt war. Es kam zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Pischelsdorf, unter der Telefonnummer 059 133/6267, erbeten.

