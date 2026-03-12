Nach 17 Jahren wieder an der Spitze: Steirerin erobert deutsche Charts

Mit ihrem Song „20.000 Meilen“ landet Schlagersängerin Allessa aus der Steiermark einen großen Erfolg. Erstmals seit vielen Jahren führt wieder eine Österreicherin die deutschen Airplay-Charts an.

Für die österreichische Schlagerszene gibt es derzeit Grund zum Feiern: Sängerin Allessa hat mit ihrem Titel „20.000 Meilen“ die Spitze der deutschen Airplay-Charts erreicht. Damit steht erstmals seit rund 17 Jahren wieder eine Künstlerin aus Österreich ganz oben in dieser Wertung. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg auch deshalb, weil Allessa zuletzt angekündigt hatte, musikalisch neue Wege einschlagen zu wollen. Nun sorgt sie mit dem aktuellen Song überraschend für einen großen Radiohit.

„Danke an alle Sender und Fans in Deutschland“

Dass eine Österreicherin diese Charts anführt, kommt nur selten vor. Laut Branchenbeobachtern gelang dies in der Vergangenheit nur wenigen heimischen Künstlerinnen, darunter Simone Stelzer sowie zuvor auch Petra Frey. Allessas aktueller Erfolg reiht sich damit in eine kurze Liste besonderer Momente für den österreichischen Schlager ein. „DANKE an alle Sender & Fans in Deutschland für diesen genialen Coup, Platz 1 im gesamten deutschen Schlagerradio! Ich bin seit 17 Jahren die erste ÖsterreicherIN die das geschafft hat neben Simone 2009 & Petra Frey 2008!“, freut sich die Sängerin.