„Das Maß ist voll“: Koalition in Leoben zerbricht

Politisches Beben in Leoben: Die Bürgerliste von Walter Reiter beendet die Zusammenarbeit mit der SPÖ und den Grünen. Reiter legt zudem sein Amt als Stadtrat zurück. Damit verliert die Koalition ihre Mehrheit.

Mit deutlichen Worten hat Walter Reiter am Donnerstagnachmittag, dem 12. März 2026, das Ende der Koalition in Leoben verkündet. In einer Aussendung mit dem Titel „Das Maß ist voll“ erklärt der Chef der Bürgerliste, dass seine Fraktion die Zusammenarbeit mit der SPÖ und den Grünen nicht weiterführen werde. Gleichzeitig kündigte er an, sein Mandat als Stadtrat sowie seine Funktion als Wohnungsreferent zurückzulegen.

Mehrheit im Gemeinderat verloren

Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Stadtpolitik. Nach der Gemeinderatswahl 2025 hatte die SPÖ ihre absolute Mehrheit verloren und daraufhin eine Koalition mit den Grünen und der Bürgerliste Walter Reiter gebildet. Durch den Ausstieg der Bürgerliste verfügen SPÖ und Grüne nun nicht mehr über genügend Mandate für eine Mehrheit im Gemeinderat. Wie es politisch weitergeht, ist derzeit noch offen.

Kritik an der Rolle der Bürgerliste

In seiner Stellungnahme spart Reiter nicht mit Kritik an der Zusammenarbeit. Laut der Aussendung sei die Bürgerliste innerhalb der Koalition nicht als gleichwertiger Partner behandelt worden. „Die Bürgerliste war kein gleichberechtigter Partner, sondern lediglich Mehrheitsbeschaffer für die SPÖ“, heißt es darin. Wichtige Entscheidungen in der Stadt seien getroffen worden, ohne die Bürgerliste einzubinden. Die Kritik richtet sich dabei vor allem an Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ). Gleichzeitig hebt Reiter die Zusammenarbeit mit den Grünen hervor. Mit der grünen Stadträtin Susanne Sinz habe es stets einen respektvollen und ehrlichen Austausch gegeben.

Kritik an Einfluss der Verwaltung

Neben der politischen Zusammenarbeit spricht Reiter auch den Einfluss innerhalb der Stadtverwaltung an. Aus seiner Sicht habe sich in Leoben zunehmend der Eindruck verfestigt, dass nicht mehr allein die gewählten Politiker den Kurs bestimmen. „In Leoben entsteht immer stärker der Eindruck, dass nicht mehr die gewählten politischen Vertreter den Kurs bestimmen, sondern einzelne Spitzenbeamte im Rathaus“, schreibt Reiter.

Auch selbstkritische Worte

Der Bürgerlisten-Chef schlägt in seiner Aussendung jedoch auch selbstkritische Töne an. Künftig wolle seine Fraktion keine Entscheidungen mehr unterstützen, die zum Nachteil der Bevölkerung ausfallen. Gleichzeitig räumt Reiter ein, dass die Bürgerliste in der Vergangenheit selbst Beschlüsse mitgetragen habe, die der Bevölkerung geschadet hätten. Rückblickend bezeichnet er das als Fehler.