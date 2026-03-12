Neuer Budget-Chef bei der Polizei Steiermark

In der Landespolizeidirektion Steiermark gibt es eine personelle Veränderung: Hofrat Willibald Gutschi übernimmt die Leitung des Büros Budget. Nach vielen Jahren im Einsatzbereich stellt er sich nun einer neuen Aufgabe.

In der Landespolizeidirektion Steiermark hat Hofrat Willibald Gutschi, die Leitung des Büros Budget übernommen. Damit schlägt er beruflich ein neues Kapitel auf. Nach vielen Jahren im operativen Polizeidienst wechselt er nun in einen strategischen Bereich. Dort ist er künftig für zentrale Planungs- und Steuerungsaufgaben verantwortlich.

Vom Einsatz in die Strategie

In den vergangenen Jahren war Gutschis Arbeit stark vom Einsatzgeschehen geprägt. Er leitete unter anderem das Einsatzreferat in Graz und war Kommandant bei der Einsatzeinheit. Großeinsätze und Sonderlagen gehörten dabei zu seinem beruflichen Alltag. Auch Einsätze der Einsatzeinheit sowie die Sicherung von Demonstrationen fielen in seinen Verantwortungsbereich.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Hofrat Willibald Gutschi und stv. Landespolizeidirektor Hofrat Alexander Gaisch (v.l.)

Verantwortung fürs Budget

Als Leiter des Büros Budget übernimmt Gutschi nun eine andere zentrale Rolle innerhalb der Landespolizeidirektion. Zu seinen Aufgaben zählt die Umsetzung strategischer Vorgaben. Außerdem plant und steuert er Ressourcen, Ziele und Leistungen. Ziel ist ein effizienter und zielgerichteter Budgetvollzug.

Langer Karriereweg

Seine Laufbahn bei der Polizei begann 1993 mit dem Eintritt in die Exekutive in Wien. 2001 wurde er in die Steiermark versetzt und war im Wachzimmer Graz-Karlauerstraße tätig. In den folgenden Jahren absolvierte er mehrere Ausbildungen, unter anderem zum dienstführenden und später zum leitenden Beamten. Zuletzt war er Disziplinaranwalt im Bundesministerium für Inneres und zusätzlich stellvertretender Leiter des Stadtpolizeikommandos Graz.