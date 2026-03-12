Mehrsprachiger Redewettbewerb: Das sind die Sieger aus der Steiermark

Am Mittwoch, dem 11. März 2026, wurde das bereits neunte „SPEECH OFF“ des ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI im ORF-Landesstudio Steiermark ausgetragen. Vor ORF-Kameras und Live-Publikum stellten Schülerinnen und Schüler ihre Redekunst unter Beweis. Sie sprachen über gesellschaftliche Themen und das in verschiedenen Sprachen. Am Ende standen die Gewinnerinnen und Gewinner in den Kategorien YoungStars und SPEECH MASTERS fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch.

YoungStars überzeugen

In der Kategorie YoungStars (7. und 8. Schulstufe) holte sich Adnan Begic von der Mittelschule Kalsdorf den ersten Platz. In seiner Rede auf Bosnisch setzte er sich mit der Frage auseinander: „Zwischen Fake und Wahrheit – wem können wir glauben?“ Den zweiten Platz erreichte Ajsa Hadzimehmedovic, ebenfalls von der Mittelschule Kalsdorf. Sie sprach auf Englisch über das Thema „Gerechtigkeit – ein großes Wort, viele Bedeutungen“. Auf Rang drei landete Eduard Marton von der Musikmittelschule Ferdinandeum. Seine Rede hielt er auf Ungarisch und beschäftigte sich mit der Frage: „Online. Offline. Echt?“

Ältere Schüler zeigen Haltung

Auch in der Kategorie SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) ging es um große gesellschaftliche Fragen. Den ersten Platz sicherte sich Anastasija Regojevic vom BRG Leibnitz. Ihre Rede auf Englisch stand unter dem Motto „Zusammenhalt in Vielfalt – was uns stark macht“. Der zweite Platz ging an Nica Müller vom BRG Körösistraße. Auch sie sprach auf Englisch und griff das Thema „Online. Offline. Echt?“ auf. Auf Platz drei landete Iwan Mulkowski von der HTL Leoben. In seiner Rede auf Russisch beschäftigte er sich mit der Frage nach Wahrheit und Falschinformation: „Zwischen Fake und Wahrheit – wem können wir glauben?“

Finale folgt

Mit dem Wettbewerb in der Steiermark ist das mehrsprachige Redetalent aber noch nicht am Ende angekommen. Das nächste und zugleich letzte SPEECH OFF findet bereits heute, am Donnerstag, dem 12. März, in Niederösterreich statt. Dort treten weitere Schülerinnen und Schüler an, um ihr sprachliches Können auf die Bühne zu bringen.