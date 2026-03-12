Wiesenbrand in Wartberg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Wartberg (St. Barbara i. M.) mussten Feuerwehrkräfte am Donnerstagvormittag zu einem Wiesenbrand ausrücken. Eine kleinere Fläche stand bereits in Flammen. Nach rund 30 Minuten war der Brand gelöscht.

Am Donnerstag, dem 12. März 2026, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg um 10.48 Uhr alarmiert. Der Einsatzort lag im Scheibsgraben in Wartberg in der Gemeinde St. Barbara im Mürztal. Grund für den Einsatz war ein Wiesenbrand. Die Feuerwehr rückte daraufhin zum betroffenen Bereich aus.

Fläche stand bereits in Brand

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, brannte bereits eine kleinere Fläche der Wiese. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Dabei kamen ein HD-Rohr sowie Schanzwerkzeug zum Einsatz. So konnte das Feuer rasch eingedämmt werden.

©FF Wartberg 15 Einsatzkräfte standen beim Wiesenbrand in Wartberg im Einsatz. ©FF Wartberg Mit HD-Rohr und Schanzwerkzeug wurde das Feuer nach rund 30 Minuten gelöscht.

Brand nach 30 Minuten gelöscht

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr war der Brand nach rund 30 Minuten vollständig gelöscht. Die Einsatzkräfte verhinderten damit, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Feuerwehrleute die Fläche mit einer Wärmebildkamera. So konnten mögliche Glutnester aufgespürt werden. Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wartberg im Einsatz. Ausgerückt waren sie mit dem RLF-A und dem KLF-A.