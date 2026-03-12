Online-Lehrstellenbörse erreicht 1.370 Jugendliche in der Steiermark

Mehr als 1.300 Jugendliche aus der Steiermark informierten sich Anfang März online über Lehrstellen. Die digitale Lehrstellenbörse „Next step: #Lehre“ verzeichnet heuer deutlich mehr Zugriffe als im Vorjahr.

Rund 1.370 Jugendliche aus der gesamten Steiermark nahmen heuer an der digitalen Lehrstellenbörse „Next step: #Lehre“ teil und informierten sich über mehr als 400 offene Lehrstellen.

Von 3. bis 6. März 2026 fand die Online-Lehrstellenbörse „Next step: #Lehre“ statt. Organisiert wurde sie vom AMS Steiermark, der WKO-Sparte Gewerbe und Handwerk sowie der Plattform „Die Industrie“. Rund 1.370 Jugendliche aus allen steirischen Regionen nahmen an den digitalen Präsentationen teil. Viele verfolgten die Veranstaltung einzeln oder im Klassenverband. Auch im Rahmen der Skills Activity Week im WIFI Graz wurde die Börse übertragen, dort stand ein eigener Video-Raum für die Live-Präsentationen zur Verfügung.

Deutlich mehr Zugriffe als im Vorjahr

Die Veranstaltung zeigt, dass digitale Angebote zur Berufsorientierung immer stärker genutzt werden. Schon im Jahr 2025 verzeichnete die Online-Lehrstellenbörse rund 1.000 Zugriffe. Heuer stieg die Zahl deutlich an: Mit etwa 1.370 Teilnahmen bedeutet das ein Plus von rund einem Drittel. Damit bestätigt sich der Trend zu flexiblen Informationsangeboten, die unabhängig vom Standort genutzt werden können.

Teilnehmer aus der gesamten Steiermark

Die Zugriffe verteilten sich über die gesamte Steiermark. Am 3. März nahmen in der Obersteiermark rund 300 Jugendliche teil. Der Zentralraum Graz verzeichnete am 4. März mit etwa 700 Zugriffen die meisten Teilnehmer. Am 5. März folgten 160 Jugendliche aus der Oststeiermark, während am 6. März rund 210 Zugriffe aus der Süd- und Weststeiermark gezählt wurden.

Mehr als 400 offene Lehrstellen vorgestellt

An den vier Veranstaltungstagen präsentierten rund 65 heimische Unternehmen aus Gewerbe, Handwerk und Industrie ihre Ausbildungsangebote. Insgesamt wurden mehr als 400 offene Lehrstellen vorgestellt. Durch die Kombination aus regionalen Schwerpunkten und der Einbindung in die Skills Activity Week konnte heuer eine besonders breite Zielgruppe erreicht werden.

„Digitale Angebote sind bereits fest verankert“

AMS-Steiermark-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe betont: „Die starke Beteiligung zeigt sehr klar, wie weit digitale Angebote in der Berufsorientierung bereits verankert sind. Jugendliche erwarten heute flexible Formate, die sie ohne Barrieren nutzen können – genau das bietet unsere Online-Lehrstellenbörse. Dass wir im Vergleich zu 2025 um mehr als ein Drittel wachsen, bestätigt uns nicht nur in dieser Richtung, sondern zeigt auch, wie groß der Informationsbedarf ist. Wir werden diesen erfolgreichen Weg konsequent weitergehen und die digitalen Angebote noch stärker an den Erwartungen junger Menschen ausrichten.“

Chance für Jugendliche und Betriebe

Auch Johann Reisenhofer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, und Markus Ritter, Vorsitzender von „Die Industrie“, sehen Vorteile für beide Seiten: „Die steirischen Unternehmen im Gewerbe und Handwerk sowie in der Industrie bilden die meisten Lehrlinge aus. Daraus ergibt sich auch eine besondere Verantwortung im Recruiting der Fachkräfte von morgen. Mit der Online-Lehrstellenbörse gibt es ein innovatives Format, das den jungen Menschen auf zeitgemäße Art und Weise mögliche Lehrbetriebe näherbringt. Und Unternehmen profitieren von einer punktgenauen Präsentation mitten in der Zielgruppe. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten und eine erfolgreiche Initiative, die wir mit Freude fortführen werden.“

Präsentationen weiterhin online verfügbar

Alle Präsentationen der teilnehmenden Betriebe und Institutionen sind ab sofort online abrufbar. Die Inhalte können bis zu sechs Monate lang nachgesehen werden. So haben auch Jugendliche, Eltern und Schulen die Möglichkeit, sich nachträglich über Lehrbetriebe und Ausbildungsangebote zu informieren.