Sonne kehrt am Freitag zurück: Bis zu 18 Grad in der Steiermark

Am Freitag, dem 13. März 2026, übernimmt in der Steiermark erneut Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen. „Nach Auflösung von Restwolken bzw. Hochnebelschwaden setzt sich in der gesamten Steiermark spätestens gegen Mittag vorwiegend sonniges Wetter durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Tag beginnt noch stellenweise mit Restwolken oder Hochnebel, im Laufe des Vormittags setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und 4 Grad. Am Nachmittag steigen die Werte auf 13 bis 18 Grad.