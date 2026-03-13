Baum fiel auf fahrendes Auto: Steirerin hatte „Glück im Unglück“

Am Donnerstagabend, dem 12. März 2026, hatte eine 47-Jährige Glück im Unglück. Ein Baum fiel in Ehrenhaus (Bezirk Leibnitz) auf ihr Auto, die Steirerin blieb aber unverletzt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr die Frau aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Wagen von Aflenz kommend entlang der L672 Retzneistraße in Richtung Retznei. „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Baum, aus dem neben der Fahrbahn gelegenen Wald, auf das fahrende Fahrzeug. Die 47-jährige Lenkerin blieb zum Glück unverletzt und alarmierte die Einsatzkräfte“, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Ehrenhausen entfernte schließlich den Baum vom Fahrzeug und von der Fahrbahn.