Großeinsatz nach schwerem Unfall: Lenker im Auto eingeklemmt

Ein Autofahrer verlor am Freitagmorgen, dem 13. März auf der S6 bei Kindberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb seitlich liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der S6 Semmering Schnellstraße auf Höhe von Kindbergdörfl. Die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt wurde gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Krieglach zum Einsatz alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker eines Wagens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei touchierte das Auto zunächst Aufpralldämpfer sowie Lärmschutzwände frontal, bevor es in weiterer Folge in Richtung Abfahrt Kindbergdörfl geschleudert wurde. Dort kam der Wagen schließlich seitlich liegend zum Stillstand.

Lenker schwer verletzt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle ab und übernahmen die Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde die technische Menschenrettung mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte durchgeführt. Die medizinische Versorgung übernahm das Rotes Kreuz Bruck‑Mürzzuschlag gemeinsam mit der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17.

S6 in beide Richtungen gesperrt

Für die Dauer des Hubschraubereinsatzes musste der Verkehr auf der Schnellstraße in beiden Fahrtrichtungen angehalten werden. Neben den beiden Feuerwehren standen auch mehrere Rettungsfahrzeuge, die Autobahnpolizei, die ASFINAG sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Insgesamt rückten dutzende Einsatzkräfte aus, um den Verletzten zu retten und die Unfallstelle abzuarbeiten.