Nach schwerem Crash in Kindberg: Trümmer lösen zweiten Unfall aus

Freitagfrüh, 13. März 2026, prallte ein 31-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen Aufpralldämpfer. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Großeinsatz auf der Semmering Schnellstraße. Nun gibt die Polizei nähere Informationen zu dem Unfall bekannt: „Gegen 4.40 Uhr war ein 31-jähriger Kroate mit seinem Pkw auf der S 6 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte bei der Abfahrt Kindbergdörfl gegen einen Aufpralldämpfer. Dabei wurde der 31-Jährige schwer verletzt.“ Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins UKH Wiener Neustadt eingeliefert. Für den Abtransport mit dem Rettungshubschrauber wurde die S 6 im Bereich um Kindbergdörfl in beiden Richtungen gesperrt.

Fahrzeuge fuhren über Autoteile

Mehrere Einzelteile des Fahrzeuges sowie Teile der Verkehrsleiteinrichtung lagen unter anderem am ersten Fahrstreifen auf der S 6. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem drei Fahrzeuge über die herumliegenden Teile fuhren und beschädigt wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Im Einsatz standen die Polizei, das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach sowie die ASFINAG.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert