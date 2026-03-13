320 Mahlzeiten täglich: Wie ein Brot Menschen in Not hilft

Wie einfach es ist, etwas Gutes zu tun, zeigt die „Steirerlaib“-Aktion: Wer ihn kauft, unterstützt nicht nur lokale Bäcker, sondern auch das Marienstüberl in Graz, das Unterstützung für armutsbetroffene Menschen bietet.

Brot gehört zu den Grundnahrungsmitteln, weshalb es auch bei vielen im Einkaufswagen landet. Und alle, die Brot mögen, können bis Ende März etwas Gutes tun. Denn pro verkauftem Steirerlaib, einem Roggenmischbrot, das bei den Spar-Standorten in der Steiermark verkauft wird, gehen jetzt 50 Cent an das Caritas Marienstüberl in Graz. Damit kann jeder Kunde beim täglichen Einkauf helfen – und das ohne zusätzliche Kosten.

Lokale Bäcker stellen Steirerlaib her

Der Steirerlaib ist bereits seit 2017 fester Bestandteil im Sortiment. Er wird von 18 lokalen Bäckern regional produziert und kostet 4,50 Euro pro Kilogramm. Die Betriebe stellen das Roggenmischbrot frisch her und beliefern täglich die umliegenden Spar-Standorte. Mit dabei sind unter anderem die Bäckerei Schneider aus Wettmannstätten (Bezirk Deutschlandsberg), die Bäckerei Kranich aus St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) sowie die Bäckerei Gruber in St. Lorenzen bei Knittelfeld (Bezirk Murtal). „Der Steirerlaib ist ein klares Bekenntnis zu regionalen Lebensmitteln und ihrem Wert. Damit stärken wir die Wirtschaft in den Regionen“, betont Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark/Südburgenland.

Spenden für Menschen in Not

Die gesammelten Spenden werden dem Marienstüberl der Caritas Steiermark zugutekommen. Denn es ist schon über 30 Jahre eine wichtige Anlaufstelle, besonders für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Hier gibt es nicht nur Wärme, Gesellschaft und ein offenes Ohr, sondern täglich auch bis zu 320 Mahlzeiten. Angeboten werden Frühstück, ein warmes Mittagessen, Lebensmittelpakete sowie Raum für Gespräche, Ruhe und menschliche Nähe „Seit vielen Jahren unterstützt uns SPAR Steiermark mit unterschiedlichen Kooperationen. Mit dem ‚Steirerlaib‘ ist nun eine weitere hinzugekommen, die uns dabei hilft, Menschen in Not nachhaltig zu unterstützen“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark.