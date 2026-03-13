Steirer und Öffis: Wie viele nutzen das Jahresticket wirklich?

Bus, Zug oder Straßenbahn: Viele Steirer nutzen das Öffi-Angebot. Doch Experten heben gerade jetzt, angesichts der Spritsituation, einen großen Vorteil der Nutzung der Öffis hervor.

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Pendler und Öffi-Nutzer in der Steiermark bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Mehr dazu hier: Öffis werden teurer: Das kosten Bus und Bahn in der Steiermark und Graz. Aber wie viele Steirer nutzen dieses Angebot überhaupt?

So viele Steirer nutzen das Öffi-Jahresticket

Das hat sich die Mobilitätsorganisation VCÖ jetzt angesehen: Nach ihrer Analyse auf Basis der Daten von Statistik Austria sind es etwa 164.000 Haushalte in der Steiermark, die mindestens eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr besitzen. Das entspricht etwa 28,5 Prozent. „In Zeiten steigender Spritpreise kann sich die Bevölkerung durch den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr mit der Jahreskarte besonders viel Geld sparen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Spritpreise steigen: Mit Öffis kannst du Geld sparen

Mit dem Klimaticket Steiermark kann ein ganzes Jahr lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Steiermark gefahren werden – aktuell kostet es noch 514 Euro, bevor die Tarife im Juli steigen. „Legt man das amtliche Kilometergeld zugrunde, kommt man zum aktuellen Preis für das Klimaticket Steiermark mit dem Auto nur 1.028 Kilometer weit, was etwas mehr als einem Monat Autofahren entspricht“, verdeutlicht der VCÖ.

Haltestellen werden überprüft

Damit das Angebot auch leistbar und attraktiv genug ist, sei es wichtig, dass das Angebot an Verkehrsverbünden verstärkt ausgebaut wird. „Eine Lehre aus der Ölpreis-Rallye durch den Iran-Krieg muss sein, dass wir die Erdölabhängigkeit des Verkehrs rasch deutlich verringern. Um dieses Ziel zu erreichen, spielt der Öffentliche Verkehr eine zentrale Rolle“, betont der VCÖ-Experte. Neben der Quantität spielt aber auch die Qualität der Haltestellen eine Rolle, deshalb wird vom VCÖ aktuell ein Fahrgast-Check durchgeführt.