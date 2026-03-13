Weltmeister im Kettenwechseln: Steirer startet bei Forst-WM

Bis Sonntag messen sich die besten Forstsportler der Welt bei der Weltmeisterschaft in Slowenien. Und auch ein Steirer ist mit dabei: Markus Buchebner, Mitarbeiter des Landes Steiermark, er vertritt Österreich bei den internationalen Titelkämpfen. Er ist aber kein Unbekannter: Denn seit Jahren zählt er zur Weltspitze. Er ist bereits vierfacher Weltmeister und hält auch den Weltrekord im Kettenwechseln mit 7,88 Sekunden. Bei der WM sind Athleten aus über 25 Nationen dabei. Dabei sind in den Bewerben Präzision, Schnelligkeit und höchste technische Fertigkeit gefragt.

Steirischer Spitzenathlet bei WM: „Ich bin sehr stolz“

Neben seinem beruflichen Engagement als Referent für Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei im Büro von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer ist Buchebner auch Bundesleiter der Landjugend Österreich, wo er sich ehrenamtlich für junge Menschen im ländlichen Raum einsetzt. Sein Einsatz für Landwirtschaft, Jugend und Forstwirtschaft in der Steiermark zeichnet ihn aus. „Markus Buchebner steht für das, was unsere steirische Land- und Forstwirtschaft auszeichnet: Fachliche Kompetenz, Bodenständigkeit und echte Spitzenleistungen. Ich bin sehr stolz, solche engagierten Mitarbeiter im Landesdienst und in meinem Büro zu haben – Menschen, die nicht nur fachlich top sind, sondern ihr Können auch in der Praxis unter Beweis stellen und sogar internationale Spitzenleistungen erreichen“, zeigt sich Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) stolz auf ihren Mitarbeiter.