Fahrradsaison eröffnet: So findest du Schnäppchen in der Steiermark

Du hast ein Fahrrad, das dir nicht mehr gefällt? Dann kannst du es bei der kommenden Fahrradbörse einfach abgeben – und dir vielleicht gleich ein neues aussuchen.

In der Steiermark finden wieder die AK-Fahrradbörsen statt.

Bei den bisherigen AK-Fahrradbörsen haben bereits zahlreiche Räder ihren Besitzer gewechselt. Und weil der Andrang immer groß ist, gibt es auch dieses Jahr wieder mehrere Gelegenheiten, ein Rad zu ergattern. So haben Verkäufer am Freitag, dem 20. März, von 10 bis 20 Uhr die Möglichkeit, ihre funktionstüchtigen Räder auf der Grazer Messe (Halle A) abzugeben. Am Tag darauf ist der Verkaufstag: Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte Fahrräder anschauen und auch kaufen. Am Wochenende darauf, also am 27. und 28. März, findet dasselbe Prozedere in einer weiteren Radbörse im Freizeitzentrum Feldbach statt.

AK-Fahrradbörse: Wichtige Infos Es dürfen nur Räder von Privatpersonen (ohne kommerziellen Zweck) angeboten werden. Pro Person werden nur 3 Fahrräder angenommen.

Nur fahrtüchtige Fahrräder werden angenommen. Ausstattungen (Ständer, Korb, Tacho …) dürfen nicht lose, sondern müssen am Rad montiert sein.

Helme oder Radsportbekleidung werden nicht angenommen.

Der Kaufpreis wird von den Verkäufer:innen in ganzen Zehn-Euro-Beträgen festgelegt.

Ausschließlich Bargeld, keine Bankomatzahlung.

Die Verkaufserlöse werden ohne Abzug ausbezahlt.

Die Radbörse wird als Plattform für Verkäufer:innen und Käufer:innen unentgeltlich angeboten.

Die Betreiber der Plattform übernehmen keinerlei Haftung, weder für Mängel oder Beschädigungen, noch bei Diebstahl.

Ein Umtausch ist nicht möglich. Erwerber:innen kaufen so wie besichtigt.

Aus Sicherheitsgründen wird ein professionelles Rad-Service durch eine Fachkraft empfohlen.

Der Verkaufserlös ist ausschließlich jeweils am Samstag, spätestens 17 Uhr, mit der Quittung abzuholen.

Nicht verkaufte Räder können vor Ende der Radbörse mit der Quittung zurückgenommen werden.

Nicht abgeholte Verkaufserlöse bzw. Räder werden nach Ende der Radbörse karitativen Einrichtungen übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 14:16 Uhr aktualisiert