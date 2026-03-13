Nach millionenschwerer Insolvenz: Traditionsbetrieb öffnet wieder

Im vergangenen Herbst musste der Betreiber des Traditionsbetriebs Insolvenz anmelden, was zur Schließung führte. Jetzt soll es einen neuen Betreiber geben, der die Freizeitanlage wieder eröffnen wird.

Millionenschwer war die Insolvenz im September, die dazu führte, dass dem Betreiber nichts anderes übrig blieb, als die Camping- und Ferienanlage Sulmsee in der Südsteiermark zu schließen. Die Unternehmensgeschichte reicht dabei schon etwa 50 Jahre zurück. Als Ursache wurden damals steigende Kosten, aber auch der Schaden durch das schwere Hochwasser angegeben. Mehr dazu hier: Schließungen, Kosten und Hochwasser zwingen Traditionsbetrieb in Pleite.

Eröffnung Mitte April

Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Der steirische Traditionsbetrieb wird Mitte April wieder eröffnet – und zwar unter einem neuen Betreiber. Wie mehrere Medien berichten, gab es tatsächlich einige Interessenten für die Übernahme der Anlage, entschieden hat man sich jedoch für Karl Kühberger, Gründer der österreichischen Versteigerungsplattform Aurena, der in der Südsteiermark lebt. Der Betreiber plant, die Anlage mit neuen Ideen weiterzuführen und in ihre Zukunft zu investieren, damit die Freizeitanlage als beliebter Erholungsort für die Region erhalten bleibt.



