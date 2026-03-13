„Vifzack 2026“: Diese steirischen Ideen überzeugten die Jury

Großer Jubel bei der Siegergala: Der erste Platz beim Innovationspreis „Vifzack 2026“ ging an Lisa-Marie Gollowitsch aus Markt Hartmannsdorf. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin hatte sie den lange stillgelegten Familienhof mit einem besonderen Konzept wiederbelebt. Mit dem Projekt „Patenhuhn“ konnten Menschen eine Patenschaft für ein Huhn übernehmen – inklusive Namensgebung, Urkunde, monatlicher Eierlieferung in ganz Österreich und Einblick in den Alltag der Tiere per Kamera oder direkt vom Hof aus. Das Angebot richtete sich vor allem an Familien mit Kindern, „aber auch überraschend viele ältere Menschen“, erklärte die dreifache Mutter. Neben den Patenschaften gab es am Hof auch Brot aus dem selbstgebauten Lehmofen, Hofprodukte und Veranstaltungen wie „Krimi im Heu“. Ziel sei es gewesen, Landwirtschaft erlebbar zu machen: „Wir wollen nicht nur Lebensmittel für Menschen produzieren, sondern für mehr Verständnis sorgen.“

©LK Steiermark/Fuchs Gerührt über den Gesamtsieg: Lisa-Marie und Martin Gollowitsch – überzeugten mit ihrem Projekt Patenhuhn

Physalis aus der Südweststeiermark

Der zweite Platz ging an Maria Bernhart aus Eibiswald. Gemeinsam mit Gerald Binder baute sie auf ihrem Betrieb „B&B Raritäten“ Physalis in der Südweststeiermark an – eine Frucht, die normalerweise aus Übersee importiert wird. „Das wissen die wenigsten“, sagten die beiden. Nach der Hofübernahme stellten sie den Betrieb neu auf und setzten auf Ackerbau, Direktvermarktung und Nischenkulturen. Neben Ölkürbis und Käferbohnen wuchsen auch Chili, Popcornmais und Wassermelonen am Betrieb. Die Physalis entwickelte sich dabei zu einer besonders vielversprechenden Kultur. „Wenn wir Landwirtschaft betreiben, dann mehr als nur als Hobby. Sie muss wirtschaftlich tragfähig sein“, erklärte Bernhart.

©LK Steiermark/Fuchs Die Vifzack-Bestplatzierten: Michael Windberger (Platz 3), Maria Bernhart (Platz 2), Lisa-Marie Gollowitsch (Platz 1), Samuel Friesinger (Platz 3), Daniel Konrad (Platz 3)

Gemüseanbau auf 960 Metern

Gleich drei Projekte teilten sich den dritten Platz. Eines davon kam aus Schladming: Michael Windberger baute auf 960 Metern Seehöhe Bio-Gemüse an, obwohl ihm viele davon abgeraten hatten. „Gemüseanbau da oben? Vergiss es!“ hatte er oft gehört. Am „Garten am Berg“ wuchsen schließlich rund 30 bis 40 Kulturen mit insgesamt etwa 120 Sorten. Die Höhenlage sah Windberger dabei sogar als Vorteil: „Gemüse, das kämpfen muss, ist robuster. Das ist wie bei uns Menschen: Wer verhätschelt wird, ist im Krisenfall nicht so resilient.“ Vermarktet wurde das Gemüse über Gastronomie und Hofläden in der Region.

Alte Rassen und neue Wege

Ebenfalls auf dem dritten Platz landete Samuel Friesinger aus Fehring. Der 24-Jährige war Fleischermeister, Direktvermarkter und Landwirt und setzte bewusst auf alte Nutztierrassen. Besonders wichtig war ihm das „Bunte-Bentheimer“-Schwein. Diese Tiere wuchsen langsamer, lieferten aber besonders hochwertiges Fleisch. „Ich will nicht Masse machen, sondern etwas Besonderes“, sagte Friesinger. Mit seiner Edelschimmelsalami aus Bentheimer-Fleisch holte er bei seiner ersten Teilnahme an der Landesprämierung gleich einen Landessieg.

Pilze aus dem Stollen

Der dritte dritte Platz ging an Daniel Konrad aus Deutschlandsberg. Seine „Schilcherland Pilze“ wuchsen in einem historischen Stollen bei Schloss Frauental. Dort herrschten konstant kühle Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit – ideale Bedingungen für Austernpilze, Shiitake oder Kräuterseitlinge. Konrad setzte dabei konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Das Substrat stammte aus Sägespänen eines Biomassekraftwerks, Energie lieferte unter anderem eine eigene Photovoltaikanlage. „Wir wollen zeigen, dass Landwirtschaft mit Kreislaufwirtschaft, Qualität und Unabhängigkeit zukunftsfähig ist“, erklärte er.

Jurypreis für Schaufischzucht

Der Jurypreis ging an die Familie Kroisleitner aus Rettenegg. Ausgehend von wenigen Teichen entwickelte sich am Hof Schritt für Schritt eine große Fischzucht. Später entstand eine Schaufischzucht, in der Besucher den gesamten Weg der Fische miterleben konnten – vom Ei bis zum Speisefisch. Bei Führungen erfuhren Gäste etwa, dass ein Speisefisch zwei bis vier Jahre braucht, bis er auf dem Teller landet – ein Detail, das laut Betrieb „die wenigsten“ wissen.

©LK Steiermark/Fuchs Jurysieger Renate und Franz Kroisleitner aus Rettenegg – für ihre Schaufischzucht

Innovationen aus der Landwirtschaft

Für Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger zeigten die ausgezeichneten Projekte, wie viel Ideenreichtum in den Betrieben steckt: „Die heimische Landwirtschaft bringt Innovationen am laufenden Band hervor.“ Auch Vizepräsidentin Maria Pein betonte den Mut der Betriebe: „Die Innovatorinnen und Innovatoren auf den Höfen gehen mutige Schritte und begründen mit Feuereifer sowie unbändigem Umsetzungswillen neue Aktivitätsfelder.“