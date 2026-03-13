Tourismus bringt über eine Milliarde Euro nach Schladming-Dachstein

Der Tourismus bleibt ein zentraler Wirtschaftsfaktor in der Region Schladming-Dachstein. Eine aktuelle Wertschöpfungsstudie zeigt: Jährlich löst er einen Wirtschaftsimpuls von über einer Milliarde Euro im Bezirk Liezen aus.

Der Bezirk Liezen zeigt derzeit eine vergleichsweise stabile wirtschaftliche Entwicklung. Laut aktuellem Wirtschaftsbarometer der WKO können Umsatz, Auftragslage und Beschäftigung hier deutlich robuster gehalten werden. Ein entscheidender Grund dafür ist der Tourismus. Genau darüber wurde beim „Darum Tourismus Abend“ in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Gröbming diskutiert. Der Tourismusverband Schladming-Dachstein hatte gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark und der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming zu Impulsvorträgen und Austausch eingeladen. Die Veranstaltung bildete den Abschluss einer zweitägigen Wirtschaftstour durch acht Betriebe der Region – von Schladming bis Donnersbach.

Über eine Milliarde Euro Wirtschaftsimpuls

Wie stark der Tourismus wirkt, zeigen aktuelle Zahlen aus einer Wertschöpfungsstudie. Insgesamt löst der Tourismus in der Region jährlich einen Wirtschaftsimpuls von über einer Milliarde Euro aus. Davon stammen 768 Millionen Euro aus der direkten Nachfrage durch rund drei Millionen Nächtigungen und etwa 750.000 Tagesgäste pro Jahr. Weitere 138 Millionen Euro entstehen durch indirekte Effekte, etwa durch Investitionen regionaler Betriebe. Zusätzlich kommen 133 Millionen Euro durch die Kaufkraft der im Tourismus beschäftigten Menschen hinzu. Insgesamt bleiben dadurch rund 493 Millionen Euro Wertschöpfung direkt in der Region.

Tourismus als Motor der Region

Ewald Verhounig, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO Steiermark, ordnete die Entwicklung ein: „Der Tourismus hat sich zu einem zentralen Wirtschaftsmotor im Bezirk Liezen entwickelt. Besonders die Region Schladming-Dachstein zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial darin steckt: Seit 2013 ist die jährliche touristische Wertschöpfung um mehr als 70 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro gestiegen, die Beschäftigung hat sich seit 1971 nahezu verdreifacht. Gleichzeitig sorgt der Tourismus für wirtschaftlichen Ausgleich im Bezirk und macht Schladming-Dachstein als internationale Ganzjahresdestination zu einem echten Best-Practice-Beispiel für erfolgreiche Marktdiversifizierung.“

Tourismus bringt Wohlstand

Auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht spielt der Tourismus eine wichtige Rolle für alpine Regionen. WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr erklärte in einem zugeschalteten Beitrag: „Der Tourismus ist für viele alpine Gegenden eine Art der Bewirtschaftung dieses Raumes, die Wertschöpfung bringt. Würde man sich den Tourismus wegdenken, dann hätten diese inneralpinen Regionen viel weniger Prosperität, sie würden unter Abwanderung leiden und die Zukunftschancen für junge Menschen wären andere. Insofern ist der Tourismus für solche Regionen ein zentraler Wohlstandstreiber.“

„Lebensader unserer Region“

Auch für die Verantwortlichen des Tourismusverbandes ist die Bedeutung klar. Andreas Keinprecht und Geschäftsführer Mathias Schattleitner betonten: „Der Tourismus ist die Lebensader unserer Region Schladming-Dachstein. Er schafft Arbeitsplätze, stärkt die Wertschöpfung und trägt wesentlich zur hohen Lebensqualität in unserem Lebensraum bei. Gleichzeitig wissen wir, dass eine erfolgreiche Zukunft des Tourismus kein Selbstläufer ist. Mit unserer Strategie Next Level verfolgen wir deshalb eine klare Richtung für die Weiterentwicklung der Destination – mit Fokus auf Qualität, Innovation und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Zukunft gemeinsam mit unseren Betrieben, Gemeinden und Partnern konsequent weitergehen.“