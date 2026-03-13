Bis zu 18 Grad: So wird das Wochenende in der Steiermark

Pünktlich zum Freitagabend gibt es gute Nachrichten für die Steiermark: Das Wochenende startet mild und oft sonnig. Erst am Sonntag ziehen mehr Wolken auf und über den Bergen sind sogar kurze Schauer möglich.

Zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter in der Steiermark meist sonnig und mild. Erst am Sonntag ziehen mehr Wolken und vereinzelt Schauer auf.

Zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter in der Steiermark meist sonnig und mild. Erst am Sonntag ziehen mehr Wolken und vereinzelt Schauer auf.

Zum Start ins Wochenende zeigte sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria verstärkte sich der Hochdruckeinfluss erneut. Dadurch verlief der Freitag in weiten Teilen der Steiermark oft sonnig. Über dem Bergland bilden sich zwar Quellwolken, dennoch bleibt es größtenteils trocken. Am Nachmittag war es angenehm mild mit Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad. Die Meteorologen sprechen von einem Tag, der „oft sonnig verläuft“ und „weitestgehend niederschlagsfrei“ bleibt.

Samstag: Sonnenschein trotz Wind

Auch am Samstag dürfen sich viele Steirer über freundliches Wetter freuen. Im Vorfeld einer Störung über Westeuropa kommt allerdings tagsüber lebhafter Südwestwind auf. Dennoch scheint in weiten Teilen der Steiermark meist die Sonne. Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich laut Prognose rasch auf. Selbst die Quellwolken am Nachmittag sollten „den Sonnenschein nur wenig beeinträchtigen“. In der Früh liegen die Temperaturen noch zwischen 0 und 4 Grad, am Nachmittag werden erneut milde 13 bis 18 Grad erreicht.

Sonntag: Wolken ziehen auf

Am Sonntag rückt eine Störungszone etwas näher an die Steiermark heran. Damit wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolken ab. Besonders über den Bergen kann es ab Mittag unbeständiger werden. Dort sind laut Geosphere Austria „kurze Regen- bzw. Schneeschauer“ möglich. Die Temperaturen bleiben dennoch relativ mild und erreichen 11 bis 16 Grad.