Holz-Container in Gröbming in Flammen – Feuerwehr rückt aus

Am Freitagvormittag rückte die Feuerwehr Gröbming zu einem Containerbrand in der Stoderstraße aus. Ein mit Holz gefüllter Container hatte Feuer gefangen. Mehrere Einsatzkräfte standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag, dem 13. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbming um 11.26 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert. In der Stoderstraße war Rauch aus einem mit Holz befüllten Container aufgestiegen. Laut Einsatzmeldung handelte es sich um einen Kleinbrand mit Rauchentwicklung. Beim Eintreffen am Einsatzort begannen die Feuerwehrleute umgehend mit der Brandbekämpfung. Mithilfe eines Hochdruckrohres wurde das Feuer rasch eingedämmt. Insgesamt standen 13 Mitglieder der Feuerwehr Gröbming mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Atemschutztrupp unterstützt mit Schaum

Zusätzlich rückte ein Atemschutztrupp zur weiteren Brandbekämpfung vor. Um das Feuer vollständig zu löschen, setzten die Einsatzkräfte auch Mittelschaum ein. So konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte Entwarnung gegeben werden: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum der mit Holz gefüllte Container Feuer fing, ist derzeit noch unklar.