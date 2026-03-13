Zwölf neue Green-Tech-Startups kommen aus der Steiermark

Die neue Erhebung zeigt: 228 Green-Tech-Startups entwickeln in Österreich Lösungen für Klima und Umwelt. Zwölf neue Unternehmen kommen aus der Steiermark, viele davon aus den Innovationsregionen rund um Graz und Leoben.

In Österreich wurden für die aktuelle Erhebung „Green Tech Startups Austria 2026“ insgesamt 228 junge Technologieunternehmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz gezählt. Das sind sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor, als noch 215 Startups erfasst wurden. Koordiniert wurde die Erhebung vom Green Tech Valley gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen. Berücksichtigt wurden dabei Unternehmen, die auf Nachhaltigkeitstechnologien spezialisiert und jünger als zehn Jahre sind. Während 16 Firmen altersbedingt aus der Statistik ausschieden, kamen 29 neue Startups dazu. Besonders stark zeigt sich dabei die Steiermark: Mit zwölf neuen Unternehmen liegt sie im Bundesländervergleich vorne. Dahinter folgen Wien mit zehn sowie Niederösterreich und Kärnten mit jeweils zwei neuen Startups.

Universitätsregionen als Innovationstreiber

Auffällig ist, dass viele dieser jungen Unternehmen rund um technische Universitäten entstehen. Die Regionen Wien, Graz und Leoben gelten weiterhin als wichtige Zentren für Green-Tech-Gründungen. „Insbesondere der Raum rund um die Montanuniversität Leoben hat sich hier als Turbo herausgestellt“, erklärt Green-Tech-Valley-Geschäftsführer Bernhard Puttinger. Ein Grund dafür ist auch die Initiative Green Startupmark, die gemeinsam mit dem Zentrum für angewandte Technologien (ZAT) und dem Green KAIT umgesetzt wird. Laut Puttinger trägt sie bereits im zweiten Jahr Früchte: Vier der neuen Startups sind in diesem Umfeld entstanden.

Digitale Lösungen holen auf

Auch bei den Geschäftsfeldern zeigt sich eine Verschiebung. „Bei den Neugründungen gab es einen Switch zwischen Digital, nun auf Platz eins mit 35 Prozent, und dem Unternehmensfeld Energy, erstmals auf dem zweiten Rang mit 31 Prozent“, sagt Puttinger. Weitere Bereiche sind Building mit 14 Prozent sowie Circular Economy und Biotech & Food mit jeweils zehn Prozent. Damit reicht die Bandbreite der Ideen von neuen Materialien über Energie-Technologien bis hin zu nachhaltigen Lebensmittelinnovationen.

Industrie-Kooperationen besonders gefragt

Neben neuen Ideen brauchen Startups vor allem eines: starke Partner. Eine Bedarfserhebung zeigt, dass sich 52 Prozent der jungen Unternehmen vor allem Kooperationen mit der Industrie wünschen. An zweiter Stelle steht der Zugang zu Finanzierungen mit 24 Prozent. „Im Vergleich zum letzten Jahr zeigt sich hier eine deutliche Verschiebung, weg von reinen Finanzierungsangeboten – 2025 waren es hier noch 46 Prozent – hin zur tatkräftigen Unterstützung“, so Puttinger weiter. Durch das Netzwerk der Initiative erhalten Startups laut Green Tech Valley unter anderem Zugang zu Förderungen, Finanzierungsmöglichkeiten und direkten Kooperationen mit Industrieunternehmen.

Junge Ideen für nachhaltige Technologien

Die Palette an Innovationen ist breit. Einige Startups entwickeln etwa neue Baustoffe, andere arbeiten an Wasserstofftechnologien, 3D-Druck mit Cellulose oder intelligenten Lösungen zur Nutzung überschüssiger erneuerbarer Energie. Auch bestehende Unternehmen sorgen weiterhin für Aufmerksamkeit: Das Startup Fiber Elements etwa gewinnt Fasern aus vulkanischem Basaltgestein, die in der Bauindustrie eingesetzt werden können. Für diese Technologie konnte zuletzt ein privater Investor mit 2,6 Millionen Euro gewonnen werden.