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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schloßberg,
Viel Sonne und lebhafter Südwestwind prägen den milden Samstag in der Steiermark.
Steiermark
13/03/2026
Prognose

Bis zu 18 Grad: Sonniger, aber windiger Samstag erwartet die Steirer

Der Samstag bringt der Steiermark viel Sonne und spürbaren Wind. Trotz lebhaftem Südwestwind bleibt es frühlingshaft mild.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Am Samstag, dem 14. März 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark freundlich und mild. „Im Vorfeld einer Störung über Westeuropa kommt tagsüber verbreitet lebhafter Südwestwind auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit scheint in weiten Teilen des Landes meist die Sonne. Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich rasch auf. Auch Quellwolken, die sich am Nachmittag bilden können, beeinträchtigen den Sonnenschein kaum. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 0 und 4 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 18 Grad erreicht.

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