Bis zu 18 Grad: Sonniger, aber windiger Samstag erwartet die Steirer

Am Samstag, dem 14. März 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark freundlich und mild. „Im Vorfeld einer Störung über Westeuropa kommt tagsüber verbreitet lebhafter Südwestwind auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit scheint in weiten Teilen des Landes meist die Sonne. Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich rasch auf. Auch Quellwolken, die sich am Nachmittag bilden können, beeinträchtigen den Sonnenschein kaum. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 0 und 4 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 18 Grad erreicht.