Schöckl Award 2026: Das sind die „Top-Cops“ der Steiermark

Kategorie „Newcomer*in des Jahres“

Insp Tobias KÖCK, PI Trofaiach

Ehrenpatin: Simone SCHMIEDTBAUER | Landesrätin Lebensressort

Nachdem im Oktober 2025 eine 92-jährige Pensionistin durch den sogenannten „Falsche-Polizisten- Trick“ zur Behebung und Übergabe von 80.000 Euro verleitet worden war, erstattete die zuständige Hausbank Anzeige. Im Zuge der Ermittlungen gelang es Tobias Köck durch großen persönlichen Einsatz und einfühlsame Opferbefragungen, entscheidende Ermittlungsansätze zu gewinnen. Im Rahmen einer vereinbarten, fingierten Geldübergabe bemerkte Köck am Folgetag einen Pkw mit Wiener Kennzeichen bei der Wohnadresse des Opfers. Als der Lenker an der Haustür läutete, schritten Köck und seine anwesenden Kollegen taktisch klug ein und nahmen den unmittelbaren Täter sowie zwei weitere Mittäter im Nahbereich fest. Damit leistete der Beamte einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Betrugsform und zur Aufklärung eines weiteren Falls der „falschen Polizisten“.

Kategorie „Kriminaldienst“

BezInsp Rene-Alexander KARGL, Landeskriminalamt Steiermark – Ermittlungsbereich Leib/Leben

Ehrenpate: Michael SCHWANDA | Präsident des Oberlandesgerichtes Graz

Rene Alexander Kargl wird stellvertretend als Leiter der Arbeitsgruppe „AG Venator“ für herausragende kriminalpolizeiliche Leistungen im Rahmen eines bundesländerübergreifenden Ermittlungsverfahrens gewürdigt. Unter seiner Leitung gelang es der Arbeitsgruppe, komplexe und gewalttätige Täterstrukturen aufzudecken und nachhaltig zu zerschlagen. Die umfangreichen Ermittlungen führten zu einem der bedeutendsten Zugriffe im Bereich schwerer Gewalt- und Raubdelikte der vergangenen Jahre. Bis November 2025 konnten im Zuge der Ermittlungen insgesamt 25 Tatverdächtige festgenommen werden. Darüber hinaus erfolgten 43 Hausdurchsuchungen und die Sicherstellung von 127 Datenträgern. Die Ermittler werteten rund 3 Terabyte an Daten aus, überprüften etwa 500 Depositen und forschten insgesamt über 30 sogenannte „Pedo-Hunting“- Gruppen aus. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Analyse sichteten die Ermittler zudem über 30.000 Chatnachrichten. Die Arbeit der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Rene-Alexander Kargl trug wesentlich zur Aufklärung schwerer Straftaten bei und stellt einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung organisierter Gewaltkriminalität dar.

Kategorie „Prävention & GEMEINSAM.SICHER“

GrInsp in Ines HASPL, Bezirkspolizeikommando Weiz

Ehrenpate: Josef PESSERL | Präsident der Arbeiterkammer Steiermark

Ines Haspl zeichnet sich durch hohe fachliche Kompetenz, großes persönliches Engagement sowie ausgeprägte Eigeninitiative im Bereich der präventiven Polizeiarbeit aus. Neben ihrer umfassenden Tätigkeit in der Kriminalprävention wirkt sie maßgeblich in den Bereichen „Gewalt in der Privatsphäre“, „Cyberkids“ und „GEMEINSAM.SICHER“ mit und engagiert sich zudem im Fachzirkel „Radikalisierungsprävention“, wo sie teilweise auch als Multiplikatorin und Trainerin tätig ist. Darüber hinaus steht sie Schulen im Bezirk Weiz als verlässliche Ansprechpartnerin in sicherheitsrelevanten Fragen zur Verfügung. Besonders nach dem Amoklauf in Graz übernahm sie eine zentrale Rolle in der Betreuung und Unterstützung zahlreicher Bildungseinrichtungen.

Kategorie „Verkehrsdienst“

GrInsp Edmund LIENHART, Landesverkehrsabteilung Steiermark

Ehrenpatin: Claudia HOLZER | Verkehrs-Landesrätin

Edmund Lienhart hat seine gesamte polizeiliche Laufbahn dem Verkehrsdienst gewidmet. Nach der Polizeigrundausbildung war er von 1990 bis 2007 bei der Verkehrsinspektion III der Grazer Polizei tätig und versieht seit 2007 Dienst bei der Landesverkehrsabteilung Steiermark, wo er im Fachbereich der Gefahrgutkontrollen eingesetzt ist. Durch zahlreiche Spezialausbildungen – unter anderem als Gefahrgut-Kontrollorgan auf der Straße (ADR), Kontrollorgan für Spezialfahrzeuge gemäß § 58a KFG, Kontrollorgan für die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten (SVKO), Polizei-Strahlenspürer sowie als gefahrstoffkundiges Organ – verfügt er über ein breites und fundiertes Fachwissen. Innerhalb der Kollegenschaft gilt Edmund Lienhart als besonders pflichtbewusst und einsatzfreudig und ist als „Mister 100 %“ bekannt.

Kategorie „Einsatz“

HR Rene KORNBERGER, Landeskriminalamt Steiermark

Ehrenpate: Joachim HUBER| Landespolizeidirektor-Stellvertreter

Rene Kornberger ist mit rund 30-jähriger Erfahrung als „Sachkundiges Organ im Erkennen und Behandeln sprengstoffverdächtiger Gegenstände“ (SKO) der dienstälteste Beamte in dieser Sonderverwendung in der Steiermark. Die entsprechende Spezialausbildung absolvierte er bereits 1994 und setzte diese Kenntnisse seither kontinuierlich im exekutiven Außendienst ein. Die Anfangsjahre von Kornberger in dieser Funktion waren insbesondere durch die Briefbombenserie von Franz Fuchs geprägt, die höchste Konzentration, Vorsicht und fachliches Können erforderte. Am 11. Dezember 1995 stand er als verantwortliches SKO im Einsatz, nachdem zwei von vier Briefbomben in einem Briefkasten beim Postamt in der Wienerstraße in Graz zur Umsetzung gelangt waren. Die beiden weiteren Bomben detonierten während des Transports, wodurch die Gefährlichkeit der Lage deutlich wurde. Durch sein umsichtiges Vorgehen und die konsequente Anwendung seiner Fachkenntnisse trug Kornberger maßgeblich dazu bei, Gefahren für Personen und Sachwerte zu minimieren und die komplexen Einsätze erfolgreich zu bewältigen. Sein außergewöhnliches Engagement und seine Expertise haben in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich zur Professionalisierung des Explosivstoffmanagements in der Steiermark beigetragen.

Kategorie „Internes Management“

Kontr in Rosa HARRER, Büro L1 – Interner Betrieb

Ehrenpate: Alexander GAISCH | Landespolizeidirektor-Stellvertreter

Rosa Harrer ist seit vielen Jahren eine unverzichtbare Stütze des Büros L1 und wird von Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen als „gute Seele des Hauses“ geschätzt. Ihr beruflicher Werdegang innerhalb der Organisation ist beispielhaft und geprägt von großer Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Loyalität. Im täglichen Dienstbetrieb überzeugt sie durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und deckt sämtliche Facetten des Büroalltags souverän ab. Ob in der Telefonzentrale, bei der Bearbeitung des Posteingangs oder bei zahlreichen organisatorischen Aufgaben – Rosa Harrer arbeitet stets umsichtig, strukturiert und mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein. Durch ihre langjährige Erfahrung und ihre Hilfsbereitschaft ist sie für viele Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Ansprechpartnerin im Arbeitsalltag. Besonders hervorzuheben ist ihre konstant hohe Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude auch im Alter von 64 Jahren. Mit ihrem Engagement, ihrer positiven Art und ihrer großen Identifikation mit der Organisation leistet Rosa Harrer einen wertvollen Beitrag zum reibungslosen Ablauf im internen Betrieb.

Kategorie „Fremdenpolizei“

ChefInsp Roland FRÜHWIRTH, PI Flughafen Graz

Ehrenpate: Fred OHENHEN | Autor, Pädagoge, Projektleiter für interkulturelle Bildungsarbeit

„Ich bin ein Grenzer“, beschreibt Roland Frühwirth seine langjährige Berufung im Grenzdienst. Nach Absolvierung des Dienstführendenkurses kehrte er in die Polizeiinspektion Spielfeld zurück und stieg dort bis zum 1. Stellvertreter des Kommandanten auf. Besonders während der Flüchtlingskrise 2015/2016 bewies Frühwirth sein umfassendes fachliches Können und persönliche Belastbarkeit, um die hohen Anforderungen in dieser herausfordernden Phase erfolgreich zu bewältigen. Die vorläufig letzte Station seiner Karriere führte ihn 2023 an die einzige Schengenaußengrenze der Steiermark, als 1. Stellvertreter des Kommandanten der Polizeiinspektion Flughafen Graz. Frühwirth gilt als ausgewiesener Experte für Dokumentensicherheit und Personenverifizierung – auch im internationalen Kontext – und wirkt als Trainer, um die Qualitätsstandards im Grenzdienst nachhaltig zu erhöhen. In den vergangenen Jahren trug er zudem maßgeblich zur Koordination und Implementierung des europäischen Entry-Exit-Systems in der Steiermark bei, womit er einen entscheidenden Beitrag zur Modernisierung und Effizienzsteigerung der Grenzüberwachung leistete.

Kategorie „Gesellschaftsinnovation & Zusammenarbeit“

HR Harald EITNER, Land Steiermark- Katastrophenschutz

Ehrenpate: Gerald ORTNER, Landespolizeidirektor & KSÖ-Präsident

Harald Eitner ist als Leiter der Katastrophenschutzabteilung des Landes Steiermark ein zentraler Ansprechpartner für die steirische Polizei sowie für weitere Einsatzorganisationen in allen Belangen des Katastrophenschutzes. Darüber hinaus unterstützt er maßgeblich die Koordination bei größeren Einsatzlagen, wie außergewöhnlichen Schneeereignissen, Lawinenlagen, Hochwasserereignissen oder Blackouts. In den vergangenen Jahren gelang es ihm, eine besonders intensive und reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen sicherzustellen. Durch seine professionelle Koordination, sein organisatorisches Geschick und seine verlässliche Expertise leistet HR Eitner einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung und zur Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Katastrophenschutz.

Kategorie „Lebenswerk“

GrInsp Johann KLAMMLER, PI Graz-Karlauerstraße

Ehrenpate: Mario KUNASEK, Landeshauptmann

Johann Klammler versieht seit dem 1. April 1993 seinen Dienst in der Polizeiinspektion Graz- Karlauerstraße und ist damit seit 31 Jahren in einer der am stärksten belasteten Dienststellen der Steiermark tätig. In dieser Zeit hat er sich als vorbildlicher Ausbilder und Einschulungsbeamter profiliert, der unzählige junge Kolleginnen und Kollegen mit großem Einfühlungsvermögen und hoher fachlicher Kompetenz in den Polizeidienst eingeführt hat. Viele seiner ehemaligen Schützlinge haben sich im Laufe der Jahre zu erfolgreichen Exekutivbeamten entwickelt, darunter auch eine Offizierin. Neben seinen Ausbildungsaufgaben übernahm Klammler zahlreiche komplexe und langwierige Ermittlungen. Er fungierte als Hauptsachbearbeiter bei großen Akten, darunter die Führerscheinbetrugsakte mit 115 Beschuldigten, die über Monate hinweg selbst die Justiz stark beanspruchte. Zudem leitete er Ermittlungen gegen 50 Beschuldigte wegen Urkundenfälschung – stets neben seiner Haupttätigkeit als Streifenbeamter. Sein langjähriges Engagement, seine Zuverlässigkeit und seine Fähigkeit, selbst in besonders anspruchsvollen Fällen Ruhe und Struktur zu bewahren, machen Johann Klammler zu einer unverzichtbaren Stütze der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße. Durch seine Arbeit hat er nicht nur zur Aufklärung zahlreicher Delikte beigetragen, sondern auch das Fundament für die professionelle Entwicklung vieler junger Polizistinnen und Polizisten gelegt, wodurch sein Wirken weit über den eigenen Dienstbereich hinaus Wirkung entfaltet.