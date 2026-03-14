Bau-Drama in der Steiermark: Firma fordert plötzlich tausende Euro mehr

Nach der Sanierung ihres Hauses sollte eine Frau aus der Südsteiermark 7.000 Euro mehr zahlen als vereinbart. Das Gericht entschied jedoch: Die Zusatzforderung war unzulässig.

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet über den folgenden Fall: Eine Frau aus der Südsteiermark sollte nach der Sanierung ihres Hauses um 7.000 Euro mehr zahlen als im Kostenvoranschlag vereinbart. „Wir sahen darin ein verbindliches Angebot, das nicht überschritten werden darf“, betont die AK und klärt weiter auf: „Aber selbst bei einem unverbindlichen Kostenvoranschlag darf dieser nur um höchstens 15 Prozent überschritten werden.“

Forderung wurde abgewiesen

Die AK wandte sich an die Baufirma. Von Seiten des Unternehmens wurde argumentiert, dass es zu nachträglichen Zusatzaufträgen von der Südsteirerin kam. Die Forderung wurde gerichtlich eingeklagt. Das Bezirksgericht in Leibnitz sah dies aber anders, wie die Arbeiterkammer berichtet. „Alle erbrachten Leistungen waren im ursprünglichen Angebot umfasst, die Überschreitung des Kostenvoranschlages war somit nicht erlaubt. Die Forderung der Baufirma von 7.000 Euro wurde abgewiesen“, wird über den Ausgang des Verfahrens informiert.