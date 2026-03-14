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/ ©Holding Graz/Schrotter
Foto auf 5min.at zeigt eine Straßenbahn in Graz
Betroffen die Straßenbahnlinien 16 sowie 1, 3, 4, 5 und 7.
Graz
14/03/2026
Samstagnachmittag

Mehrere Linien betroffen: Demo sorgt für Straßenbahn-Anhaltungen in Graz

Am Samstagnachmittag kommt es im Grazer Innenstadtbereich aufgrund einer angemeldeten Versammlung zu temporären Anhaltungen mehrerer Straßenbahnlinien. Betroffen sind unter anderem die Linien 16 sowie 1, 3, 4, 5 und 7.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Wegen einer Versammlung kommt es am Samstag, dem 14. März in der Zeit von ca. 14.20 bis ca. 15 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinie 16 im Bereich Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz und der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 7 im Bereich Stubenberggasse – Eisernes Tor.

Demo-Route

Die Versammlung beginnt um 14 Uhr am Griesplatz Nord. Um ca. 14.20 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse – Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz – Albrechtgasse – Schmiedgasse – Stubenberggasse – Eisernes Tor – (Ankunft ca. 15 Uhr) in Bewegung.

Die Änderungen

Straßenbahnlinie 16: In der Zeit von 14.30 Uhr bis ca. 14.45 Uhr kommt es zu Anhaltungen der Straßenbahnlinie 16 im Bereich Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz.

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7: In der Zeit von 14.55 Uhr bis ca. 15.10 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien im Bereich Stubenberggasse – Eisernes Tor.

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