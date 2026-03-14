Mehrere Linien betroffen: Demo sorgt für Straßenbahn-Anhaltungen in Graz

Am Samstagnachmittag kommt es im Grazer Innenstadtbereich aufgrund einer angemeldeten Versammlung zu temporären Anhaltungen mehrerer Straßenbahnlinien. Betroffen sind unter anderem die Linien 16 sowie 1, 3, 4, 5 und 7.

Wegen einer Versammlung kommt es am Samstag, dem 14. März in der Zeit von ca. 14.20 bis ca. 15 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinie 16 im Bereich Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz und der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 7 im Bereich Stubenberggasse – Eisernes Tor.

Demo-Route

Die Versammlung beginnt um 14 Uhr am Griesplatz Nord. Um ca. 14.20 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse – Belgiergasse – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz – Albrechtgasse – Schmiedgasse – Stubenberggasse – Eisernes Tor – (Ankunft ca. 15 Uhr) in Bewegung.