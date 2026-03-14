In Knittelfeld gibt es eine neue Adresse für italienische Spezialitäten. Mit dem Eiscafé „La Veneta“ erweitert Betreiber Francesco Basso sein gastronomisches Angebot in der Innenstadt.

Am Hauptplatz 12 hat kürzlich das Eiscafé „La Veneta“ seine Türen geöffnet. Betreiber Francesco Basso baut damit seine Präsenz in Knittelfeld weiter aus. Neben seiner bereits bestehenden Pizzeria in der Herrengasse bietet er nun auch am Hauptplatz italienische Spezialitäten an.

Hausgemachtes Gelato, Pizza, Salate, Bowls

Im Mittelpunkt des neuen Lokals stehen verschiedene Sorten hausgemachtes Gelato. Ergänzt wird das Angebot durch moderne italienische Pizza mit luftigem Rand sowie frische Salate und Bowls. Für die Eröffnung wurde das Lokal umfassend renoviert. Besonders der große Gastgarten direkt am Hauptplatz soll in den warmen Monaten zum Verweilen einladen. Auch Vertreter der Stadt schauten zur Eröffnung vorbei: Bürgermeister Harald Bergmann und Citymanager Jörg Opitz statteten dem neuen Betrieb einen Besuch ab.