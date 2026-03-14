„Sieben Schutzengel“: Albert von Thurn und Taxis bei Rallye-Unfall verletzt

Bei der Rebenland-Rallye in der Steiermark ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Der deutsche Unternehmer Albert von Thurn und Taxis und seine Co-Pilotin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Während einer Sonderprüfung der Rebenland-Rallye kam es am Freitag, dem 13. März zu einem spektakulären Unfall. Das Fahrzeug von Albert von Thurn und Taxis kam von der Strecke ab und stürzte rund 50 Meter in ein Gelände unterhalb der Fahrbahn. Der 42-Jährige und seine Beifahrerin Jara Hain blieben nach dem Absturz im Wagen und wurden von Einsatzkräften mit Hilfe eines Krans geborgen. Beide wurden anschließend zur medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Thurn und Taxis wurde wegen Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule ins LKH Graz geflogen, seine Co-Pilotin klagte über Rückenschmerzen. Nach dem Vorfall wurde die betroffene Sonderprüfung abgebrochen. Laut ersten Informationen müssen die Verletzungen des Fahrers nicht operiert werden.