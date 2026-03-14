Julia Scheib holt Riesentorlauf-Kugel mit Sieg in Aare

Großer Jubel für den österreichischen Skisport: Julia Scheib gewinnt den RTL im schwedischen Aare und sichert sich damit vorzeitig die kleine Kristallkugel. Damit geht die Disziplinwertung erstmals seit zehn Jahren wieder nach Öst

Für Julia Scheib wird das Weltcup-Rennen im schwedischen Aare zum perfekten Tag. Die Steirerin fährt zum Sieg im vorletzten Riesentorlauf der Saison und krönt sich damit gleichzeitig zur Gewinnerin der Riesentorlauf-Wertung. Es ist der fünfte Erfolg für Scheib in diesem Winter. Mit diesem Resultat steht fest: Die kleine Kristallkugel geht erstmals seit einem Jahrzehnt wieder nach Österreich. Für Scheib ist es zugleich die erste Kugel ihrer Karriere.

Entscheidung im Finale

Spannend bleibt es bis zum zweiten Durchgang. Scheibs größte Konkurrentin im Kampf um die Kugel, die Schweizerin Camille Rast, liegt nach dem ersten Lauf noch vorne. Im Finale scheidet sie jedoch aus; damit wurde der Weg für die Österreicherin frei. Scheib nutzte die Chance und bringt ihren Lauf souverän ins Ziel. Am Ende liegt sie 0,36 Sekunden vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan. Rang drei geht an Alice Robinson aus Neuseeland.

Erste Österreicherin seit Eva-Maria Brem

Mit ihrem Erfolg schreibt Scheib auch ein kleines Stück Ski-Geschichte. Zuletzt konnte Eva-Maria Brem in der Saison 2015/16 die Riesentorlauf-Wertung für Österreich entscheiden. Seither ging die Kristallkugel in dieser Disziplin an Athletinnen aus anderen Nationen. Nun sorgt Scheib dafür, dass die Trophäe wieder ins ÖSV-Team zurückkehrt. Der Sieg in Aare macht den Triumph endgültig perfekt.

Weitere ÖSV-Ergebnisse

Neben Scheib standen nur drei weitere Österreicherinnen am Start. Stephanie Brunner verliert im zweiten Durchgang noch einige Plätze und beendet das Rennen auf Rang zwölf. Franziska Gritsch fährt auf Platz 22. Für Nina Astner endet der Bewerb vorzeitig: Sie muss ihren ersten Lauf wegen einer Verletzung abbrechen.