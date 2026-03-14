Weiz: Hoflader in unwegsamem Gelände umgestürzt

Einsatz für die Feuerwehr Weiz in Naas im Gössental: Ein Hoflader ist am Samstagvormittag in unwegsamem Gelände umgestürzt. Zehn Einsatzkräfte rückten aus, um das Fahrzeug zu sichern und zu bergen.

Ein Hoflader ist am Samstag in Naas im Gössental in unwegsamem Gelände umgestürzt. Die Feuerwehr Weiz übernahm die Bergung.

Ein Hoflader ist am Samstag in Naas im Gössental in unwegsamem Gelände umgestürzt. Die Feuerwehr Weiz übernahm die Bergung.

Am Samstag, dem 14. März 2026, wurde die Stadtfeuerwehr Weiz um 11.27 Uhr zu einem Einsatz nach Naas ins Gössental alarmiert. Ausgelöst wurde ein Gruppenruf. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Hoflader in unwegsamem Gelände umgestürzt war. Die Feuerwehr machte sich daran, die Bergung vorzubereiten.

Geräte ins Gelände gebracht

Da sich der Einsatzort im schwierigen Gelände befand, transportierten die Einsatzkräfte die benötigten Gerätschaften mit einem Pickup zum Ort des Geschehens. So konnten die notwendigen Geräte direkt dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht wurden. Insgesamt standen zehn Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Mehrere Fahrzeuge unterstützten die Arbeiten. Beim umgestürzten Hoflader sind Betriebsmittel ausgelaufen. Die Feuerwehr kümmerte sich darum, diese zu binden.

©Stadtfeuerwehr Weiz Mit Seilwinde und Greifzug barg die Feuerwehr Weiz den umgestürzten Hoflader im Gössental. ©Stadtfeuerwehr Weiz Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Weiz standen bei der Bergung des Hofladers in Naas im Einsatz.

Bergung mit Seilwinde

Für die Bergung setzten die Feuerwehrleute eine Seilwinde und einen Greifzug ein. Schritt für Schritt wurde der Hoflader wieder aufgerichtet und gesichert. Im Einsatz standen dabei unter anderem das SRF 6, das BLF-C 11 sowie das HLF-3-Tunnel 16. Gegen 15 Uhr wurde der Einsatz schließlich beendet.