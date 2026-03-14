Bischofskonferenz tagt: Empfang für Kirchenvertreter in der Steiermark

Im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz luden Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) am Mittwochabend, dem 11. März, zu einem Empfang in der Steiermark. Veranstaltungsort war das oststeirische Feistritztal. Unter den Gästen waren die Mitglieder der Bischofskonferenz, darunter alle zehn Diözesanbischöfe sowie fünf Weihbischöfe. Auch Abt Vinzenz Wohlwend und der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, nahmen teil. Insgesamt waren rund 50 Personen anwesend.

Austausch zwischen Kirche und Land

Der Empfang bot Gelegenheit für Gespräche in informeller Atmosphäre. Landeshauptmann Mario Kunasek betonte dabei die Bedeutung des Dialogs zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft: „Der Dialog zwischen Kirche, Land Steiermark und Gesellschaft ist von gegenseitigem Respekt getragen. Unterschiedliche Rollen bedeuten nicht unterschiedliche Ziele – gemeinsam wollen wir das Leben der Menschen in unserem Land begleiten, stärken und Perspektiven eröffnen. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten und Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Eine klare Aufgabenverteilung und offene Kommunikation sind entscheidend, um tragfähige Entscheidungen zu treffen, die unserem Land und den Menschen langfristig zugutekommen. Ich schätze die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr und bin überzeugt, dass wir gemeinsam weiterhin positive Impulse setzen können.”

©Land Steiermark/Mitteregger Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und Erzbischof Franz Lackner (v.l.) beim Empfang anlässlich der Österreichischen Bischofskonferenz in der Steiermark.

Kirche als Orientierung

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom hob die Rolle der Kirche in der Steiermark hervor. „Die Kirche ist für viele Steirerinnen und Steirer ein wichtiger Anker, gibt Orientierung und vermittelt jene Grundwerte, die die Basis unseres christlich-abendländischen Wertefundaments sind. Als Katholikin, aber auch als Steirerin ist mir ein enger Austausch zwischen der Katholischen Kirche und der Politik daher besonders wichtig. Ich bedanke mich sehr für die Gespräche und das Miteinander, das sehr von gegenseitiger Wertschätzung geprägt war.”

Beratungen im „Haus der Frauen“

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz läuft bereits seit 9. März im kirchlichen Bildungshaus „Haus der Frauen“ in St. Johann bei Herberstein. Unter dem Vorsitz des Salzburger Erzbischofs Franz Lackner beraten die Kirchenvertreter dort mehrere Tage lang. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Neustrukturierung der inhaltlichen Zuständigkeiten sowie die Besetzung von Kommissionen und Referaten für die kommenden fünf Jahre.