Pistole vor Grazer Spital verloren: Brisante Funde bei Durchsuchung

Ein Taxifahrer schlägt in Graz Alarm, nachdem seinem Fahrgast eine Pistole zu Boden fällt. Die Festnahme des Mannes führt zu einer Hausdurchsuchung in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) - mit brisanten Funden.

Eine verlorene Pistole vor einem Grazer Krankenhaus bringt Ermittlungen ins Rollen und führt zu einem brisanten Waffenfund in der Obersteiermark.

Eine verlorene Pistole vor einem Grazer Krankenhaus bringt Ermittlungen ins Rollen und führt zu einem brisanten Waffenfund in der Obersteiermark.

Ein ungewöhnlicher Vorfall vor einem Grazer Krankenhaus hat am Samstagmorgen, dem 14. März 2026, einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Taxilenker bemerkte beim Aussteigen seines Fahrgastes vor einem Grazer Krankenhaus etwas Verdächtiges: Dem Mann fiel plötzlich eine Schusswaffe zu Boden. Der Lenker reagierte sofort und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf auf dem Klinikgelände fest.

Hausdurchsuchung brachte weitere Funde

Die Festnahme blieb jedoch nicht ohne weitere Folgen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz durchsuchten Ermittler anschließend die Wohnung des Mannes in Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dabei stießen die Beamten auf mehrere Gegenstände, die weitere Ermittlungen notwendig machten. In der Wohnung wurden eine Langwaffe, NS-Literatur sowie mehrere bedenkliche Flüssigkeiten und Substanzen gefunden.

Polizei evakuierte Bereich um Wohnhaus

Aufgrund dieser Funde reagierten die Einsatzkräfte mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Der Bereich rund um das Wohnhaus wurde vorübergehend evakuiert, während Spezialisten die Situation überprüften. Der Entschärfungsdienst sowie sprengstoffkundige Organe untersuchten gemeinsam mit Sprengstoffspürhunden das Gebäude. Nach der Kontrolle konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, so die Polizei.

Waffen und Datenträger sichergestellt

Im Zuge des Einsatzes stellten die Ermittler sowohl die Waffen als auch die aufgefundenen Substanzen sicher. Auch sämtliche Datenträger aus der Wohnung wurden von der Polizei beschlagnahmt. Die Hintergründe des Falls sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. „Die Waffen, die Substanzen sowie sämtliche Datenträger wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Hintergrund laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.