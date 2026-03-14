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Das Bild auf 5min.at zeigt die Riegersburg in der Steiermark.
Sonne und Wolken wechseln sich ab, über den Bergen sind kurze Schauer möglich.
Steiermark
14/03/2026
Prognose

Sonne, Wolken und kurze Schauer am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag bringt der Steiermark wechselhaftes Frühlingswetter. Neben Sonne sind auch dichtere Wolken und kurze Schauer möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Der Sonntag (15. März 2026) verläuft in der Steiermark wechselhaft. „Die Störungszone rückt von Nordwesten etwas näher“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Neben sonnigen Phasen ziehen auch dichtere Wolken durch. Besonders über den Bergen kann es ab Mittag kurze Regen- oder Schneeschauer geben. Im Süden des Landes bleibt es hingegen die meiste Zeit trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad.

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