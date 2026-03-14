Sonne, Wolken und kurze Schauer am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag (15. März 2026) verläuft in der Steiermark wechselhaft. „Die Störungszone rückt von Nordwesten etwas näher“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Neben sonnigen Phasen ziehen auch dichtere Wolken durch. Besonders über den Bergen kann es ab Mittag kurze Regen- oder Schneeschauer geben. Im Süden des Landes bleibt es hingegen die meiste Zeit trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad.