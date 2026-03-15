Tragischer Unfall: Junge Steirerin (23) starb im Spital

In der Samstagnacht, 14. März 2026, kam eine 23-jährige Autofahrerin in Feldbach (Steiermark) von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ihrem Pkw im Straßengraben. Die junge Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Gegen 22.50 Uhr war die 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug auf der B66 in Fahrtrichtung Riegersburg unterwegs. Bei Straßenkilometer 19,2 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Aufgrund der schweren Beschädigungen am Fahrzeug musste die Lenkerin von der Feuerwehr mittels hydraulischer Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Insgesamt standen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldbach, Rohr an der Raab und Gniebing im Einsatz. Sanitäter und ein Notarzt standen ebenso im Einsatz.

Junge Steirerin erlag ihren schweren Verletzungen

Die Verunfallte wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Die Angehörigen wurden von Polizisten in Zusammenarbeit mit dem Kriseninterventionsteam (KIT) des Landes Steiermark verständigt und betreut.