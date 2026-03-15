Ärger bei steirischem Betrieb: „Falsches Futter kann unsere Tiere töten“

Die Betreiber der Anlage „Alpakas, Lamas und Rentiere zum Grünen See“ berichten von wiederholten Vorfällen mit Besucherinnen und Besuchern. In einem emotionalen Posting machen sie ihrem Ärger Luft und sprechen von fehlendem Respekt gegenüber ihren Tieren. Besonders problematisch sei das Füttern der Tiere über den Zaun. Wörtlich heißt es: „Bei unseren Tieren wird Futter über den Außenzaun geworfen.“ Gleichzeitig warnen die Betreiber eindringlich: „Dieses falsche Futter kann unsere Tiere töten!!!“ Künftig wolle man solche Fälle konsequent anzeigen.

„Was glaubt ihr denn, für was wir absperren?“

Auch am Sichtschutz der Anlage soll immer wieder manipuliert worden sein. Laut Beitrag wurde dieser „geöffnet oder versucht ihn herunter zu reißen“. Besonders verärgert zeigen sich die Betreiber darüber, dass dies sogar in Anwesenheit von Mitarbeitern passiert sei. Zudem werden Absperrungen häufig ignoriert. An Besucher gerichtet fragen sie: „Was glaubt ihr denn, für was wir absperren?“ Und weiter: „Uns zuerst zu fragen, wäre wohl das geringste was man erwarten kann.“ Die Betreiber betonen, dass es ihnen ausschließlich um den Schutz der Tiere gehe und kündigen an, künftig noch konsequenter gegen Störungen und Sachbeschädigungen vorzugehen.