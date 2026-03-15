„Roller bitte schieben“: Knittelfeld reagiert auf brenzlige Situationen

In der Knittelfeld wird verstärkt gegen das Fahren mit E-Scooter auf Gehsteigen vorgegangen. Besonders in der Bahnstraße, im Bereich vor der Adler Apotheke, kam es laut Stadt zuletzt mehrfach zu kritischen Situationen. E-Scooter seien dort verbotenerweise auf dem Gehsteig unterwegs gewesen und hätten Fußgänger gefährdet. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurden nun zwei Hinweistafeln mit der Aufschrift „Roller bitte schieben“ angebracht. Ziel sei es, auf die geltenden Regeln aufmerksam zu machen und Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr zu vermeiden. Vor Ort machten sich Vertreter der Stadt ein Bild von der Lage. Auch die Apotheke bittet um mehr Rücksichtnahme im direkten Umfeld des Geschäfts. Mit der neuen Beschilderung hofft man, die Situation dauerhaft zu entspannen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern.