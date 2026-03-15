Wetterumschwung: Kaltfront bringt Regen und Schnee in die Steiermark

Der Frühling macht in der Steiermark kurz Pause: Schon am Montag zieht eine Kaltfront durch und bringt Regen, Schneeschauer und kräftigen Wind. Erst gegen Ende der Woche zeigt sich wieder öfter die Sonne.

Der Sonntagnachmittag zeigt sich vielerorts noch recht freundlich. Laut der Prognose der Geosphere Austria rückt jedoch bereits eine Störungszone näher. „Es gibt in der Steiermark neben Sonnenschein auch ein paar dichtere Wolken und speziell über den Bergen am Nachmittag vereinzelte Regen- bzw. Schneeschauer.“ Im Süden des Landes bleibt es hingegen meist trocken und häufig sonnig. Die Temperaturen erreichen noch einmal recht milde 11 bis 17 Grad.

Kaltfront erreicht am Montag die Steiermark

Am Montag wird das Wetter dann deutlich unbeständiger. „Am Montag zieht von Nordwesten eine Kaltfront durch, mit lebhaft auffrischendem Nordwestwind kommt es im Tagesverlauf zu Regen- oder Schneeregenschauern“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Obersteiermark beginnen die Schauer bereits am Vormittag, im Südosten erst ab dem mittleren Nachmittag. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 700 bis 1.000 Meter. Auch die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen nur noch 5 bis 13 Grad.

Frischer Dienstag

Der Dienstag bleibt kühl und windig. Besonders in der Obersteiermark dominiert laut Prognose meist bewölktes Wetter. „Mit teils lebhaftem Wind aus Nord verläuft der Dienstag besonders in der Obersteiermark recht kühl.“ Etwas freundlicher zeigt sich das Wetter im Mur- und Mürztal sowie im Süden des Landes, wo sich öfter die Sonne zeigt. Im Westen der Obersteiermark sind bereits am Vormittag Schauer möglich, im Süden eher am Nachmittag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 800 Metern, die Höchstwerte erreichen 5 bis 11 Grad.

Mittwoch mit kaltem Ostwind

Für Mittwoch ist die Prognose noch etwas unsicher. „Ein Tief über Süditalien bringt von Osten Wolken und in der ersten Tageshälfte Regen- und Schneeschauer.“ Am Nachmittag lockert es laut Geosphere Austria zunehmend auf und die Schauer lassen nach. Dafür weht besonders in der Osthälfte des Landes ein kräftiger, kalter Ostwind. In der Früh kann es stellenweise leicht frostig sein, am Nachmittag werden 4 bis 13 Grad erwartet.

Sonne meldet an Donnerstag sich zurück

Zumindest kurz dürfte sich danach wieder freundlicheres Wetter durchsetzen. „Zunehmender Hochdruckeinfluss bringt sehr sonniges Wetter“, heißt es in der Prognose für Donnerstag. In der Früh kann es allerdings nochmals frostig werden, tagsüber steigen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Schon am Freitag dürfte die Bewölkung wieder zunehmen und „von Norden mitunter Regen oder Schneeregenschauer“ bringen.