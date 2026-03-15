In Kurve auf Gegenfahrbahn: 18-jähriger Grazer verletzt

In Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) sind Sonntagnachmittag zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 18-Jähriger wurde dabei verletzt und ins LKH Graz gebracht. Die Landesstraße war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Auf der L366 bei Hofstätten an der Raab kollidierten zwei Autos. Ein 18-jähriger Grazer wurde dabei verletzt.

Auf der L366 bei Hofstätten an der Raab kollidierten zwei Autos. Ein 18-jähriger Grazer wurde dabei verletzt.

Sonntagnachmittag, dem 15. März 2026, kam es auf der L366 in Hofstätten an der Raab zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor 14 Uhr kollidierten zwei Autos. Ein 18-Jähriger aus Graz war mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße unterwegs, als er im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Airbags lösten aus

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden in beiden Fahrzeugen sämtliche Airbags ausgelöst. Trotzdem erlitt der 18-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich sowie am Oberkörper. Einsatzkräfte der Rettung versorgten den jungen Mann vor Ort und brachten ihn anschließend ins LKH Graz. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Familie bleibt unverletzt

Im zweiten Fahrzeug befanden sich neben dem 42-jährigen Lenker auch seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz sowie die gemeinsame zwölfjährige Tochter auf der Rückbank. Sie blieben bei dem Unfall unverletzt.

Straße gesperrt

Bei beiden Lenkern führten Polizisten einen Alkotest durch – dieser verlief negativ. Während der Aufräumarbeiten musste die L366 für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst abtransportiert werden mussten.