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ein Bild auf 5min.at zeigt Hebalm in der Steiermark
Mit einer Kaltfront ziehen Regen- und Schneeregenschauer durch die Steiermark.
Steiermark
15/03/2026
Prognose

Kaltfront bringt Regen und Schneeregen in die Steiermark

Der Montag bringt der Steiermark einen Wetterumschwung. Mit einer Kaltfront ziehen Regen- und Schneeregenschauer durch das Land.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Am Montag, dem 16. März 2026, stellt sich in der Steiermark das Wetter um. „Von Nordwesten zieht eine Kaltfront durch, mit lebhaft auffrischendem Nordwestwind kommt es im Tagesverlauf zu Regen- oder Schneeregenschauern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Obersteiermark treten die Schauer bereits am Vormittag auf, im Südosten erst ab dem mittleren Nachmittag. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 700 bis 1.000 Meter. Mit der Kaltfront wird es spürbar kühler: Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 5 und 13 Grad.

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