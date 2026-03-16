Nach Rekordwinter und Backstreet Boys: Schladming plant neue Mega-Events

Das Ski-Opening mit den Backstreet Boys hat der Region Schladming-Dachstein einen Rekordwinter beschert. Tausende Fans, volle Hotels und Millionen an Werbewert zeigen, wie stark das Event die Region belebt hat.

Bereits der Saisonstart verlief für die Region äußerst erfolgreich. Im Dezember 2025 wurden rund 400.000 Nächtigungen gezählt. Damit lag die Zahl um etwa 14 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Dieser starke Start gilt als wichtiger Baustein für den insgesamt sehr erfolgreichen Winter in der Region.

Großevent mit internationaler Strahlkraft

Ein zentraler Publikumsmagnet war das Ski-Opening in Schladming. Rund 50.000 Besucher kamen zu dem Konzert der Backstreet Boys. Der Auftritt der internationalen Popband sorgte nicht nur für volle Hotels, sondern auch für große mediale Aufmerksamkeit. Laut Angaben aus der Landespolitik wurde durch das Event ein Werbewert von rund 5,8 Millionen Euro erzielt. Ein großer Teil der Konzertbesucher nutzte das Event auch für einen Aufenthalt in der Region. Schätzungen zufolge übernachtete etwa die Hälfte der Gäste vor Ort. Das zeigte sich auch bei den Nächtigungszahlen im Dezember, die deutlich über dem Durchschnitt lagen.

Nächstes Großevent bereits geplant

Auch im Sommer will die Region an diesen Erfolg anknüpfen. Mit dem Summer-Opening ist bereits das nächste große Musikereignis geplant. Dabei sollen erneut internationale Stars nach Schladming kommen. Unter anderem wurden bereits Scooter, Sarah Connor und Roland Kaiser als Künstler angekündigt. Auch für das nächste Ski-Opening im Winter 2026 laufen bereits erste Planungen. Wer dabei auf der Bühne stehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: Nach dem erfolgreichen Winter will die Region weiterhin auf große Events als Tourismusmotor setzen.