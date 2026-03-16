Knittelfelder Bürgermeister fordert Schulreform wegen Deutschkenntnissen

In Knittelfeld sorgt der hohe Anteil an Kindern ohne Deutsch als Muttersprache an Volksschulen für Diskussionen. Bürgermeister Harald Bergmann fordert nun Reformen bei Schulsprengeln und mehr Wahlfreiheit für Eltern.

Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) spricht sich für umfassende Änderungen im Schulbereich aus. Hintergrund ist der hohe Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.

Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) spricht sich für umfassende Änderungen im Schulbereich aus. Hintergrund ist der hohe Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.

In der steirischen Stadt Knittelfeld sorgt die Entwicklung an den Volksschulen zunehmend für politische Diskussionen. Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) spricht sich für umfassende Änderungen im Schulbereich aus. Hintergrund ist der hohe Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.

©Stadt Knittelfeld Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) spricht sich für umfassende Änderungen im Schulbereich aus.

Hoher Anteil an Kindern mit anderer Muttersprache

Aktuellen Zahlen zufolge liegt der Anteil der Volksschulkinder in Knittelfeld, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, bei 62,7 Prozent. Damit weist die rund 13.000 Einwohner zählende Stadt einen der höchsten Werte in der Steiermark auf, so aus einem Bericht der ORF. Auch landesweit ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne österreichische Staatsbürgerschaft in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mittlerweile liegt er bei über 26 Prozent.

Diskussion um Schulsprengel

Der Bürgermeister sieht in der derzeitigen Schulsprengelregelung ein zentrales Problem. Diese bestimmt, welche Kinder eine bestimmte Pflichtschule besuchen müssen. Laut Bergmann versuchen manche Eltern, ihre Kinder bewusst an Schulen außerhalb von Knittelfeld anzumelden. Teilweise würden dafür sogar Hauptwohnsitze in Nachbargemeinden verlegt oder Anträge auf einen sprengelfremden Schulbesuch gestellt. Bergmann spricht sich deshalb dafür aus, das bestehende System der Schulsprengel grundlegend zu überdenken. Eltern sollten künftig mehr Freiheit bekommen, selbst zu entscheiden, welche Schule ihre Kinder besuchen. Gleichzeitig plädiert er dafür, den Anteil von Kindern ohne Deutschkenntnisse in einzelnen Klassen zu begrenzen. Aus seiner Sicht könne eine bessere Verteilung der Schülerinnen und Schüler dazu beitragen, die Lernbedingungen für alle zu verbessern.

Forderung nach stärkerem Fokus auf Sprache

Ein weiterer zentraler Punkt ist für den Bürgermeister die frühe Förderung der deutschen Sprache. Kinder, die nach Österreich kommen, müssten möglichst rasch Deutsch lernen können, um dem Unterricht folgen zu können. In diesem Zusammenhang bringt Bergmann auch strengere Maßnahmen ins Gespräch, um den Spracherwerb stärker einzufordern. Wie mit diesen Herausforderungen künftig umgegangen werden soll, wird auch Thema eines Bildungsgipfels in Knittelfeld sein. Zu dem Treffen wird unter anderem Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 07:30 Uhr aktualisiert