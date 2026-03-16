Mürztal: Aus rauschender Ballnacht wurde rauschige Ballnacht und Prozess

Eine Auseinandersetzung bei einem Maturaball im steirischen Mürztal hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Ein 17-jähriger Jugendlicher musste sich vor dem Bezirksgericht verantworten, nachdem ein Besucher verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Ball in einer Diskothek. Laut Anklage soll der Jugendliche einem 21-jährigen Mann aus dem Bezirk im Zuge einer Rauferei einen Zahn ausgeschlagen haben. Nach Angaben vor Gericht sollen rund zehn Personen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.

Alkohol spielte eine Rolle

Der Verteidiger des Jugendlichen erklärte vor Gericht, dass die Situation eskaliert sei, nachdem mehrere Beteiligte alkoholisiert gewesen seien. Sein Mandant habe sich in die Rangelei eingemischt, eine Entscheidung, die er im Nachhinein selbst als Fehler sehe. Der 17-Jährige gab an, sich nur mehr bruchstückhaft an den Abend erinnern zu können.

Opfer erlitt Zahnverletzung

Auch das Opfer konnte sich laut eigenen Angaben nicht mehr genau an den Moment des Schlages erinnern. Klar sei jedoch gewesen, dass er nach der Auseinandersetzung eine Zahnverletzung davongetragen habe. In weiterer Folge musste der 21-Jährige medizinisch behandelt werden. Aufgrund eines eingeklemmten Nervs war schließlich auch eine Wurzelbehandlung notwendig. Die Beschwerden hielten laut seinen Angaben mehrere Wochen an. Im Verfahren wurde eine Schmerzensgeldforderung von 1.000 Euro gestellt. Der Angeklagte erklärte sich bereit, diesen Betrag zu bezahlen. Damit konnte auf eine umfangreiche Befragung weiterer Zeugen verzichtet werden.

Gericht entscheidet auf Diversion

Das Gericht entschied schließlich auf Diversion. Der 17-Jährige muss 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und das vereinbarte Schmerzensgeld bezahlen. Mit dieser Entscheidung bleibt dem Jugendlichen eine Vorstrafe erspart. Für ihn dürfte der Abend dennoch länger in Erinnerung bleiben, auch wenn er sich an die Ereignisse selbst nur teilweise erinnern kann.