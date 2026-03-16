„Brennpunktschulen“: 41 Schulen in der Steiermark bekommen mehr Personal

Mehr Personal für Schulen mit besonderen Herausforderungen: In der Steiermark profitieren ab Herbst 41 Schulstandorte vom sogenannten Chancenbonus. Besonders viele zusätzliche Stellen gehen dabei nach Graz.

Schulen mit besonders herausfordernden Rahmenbedingungen sollen künftig stärker unterstützt werden. Mit dem sogenannten Chancenbonus erhalten ab dem kommenden Schuljahr mehrere Schulstandorte zusätzliche personelle Ressourcen.

41 Schulen profitieren in der Steiermark

Insgesamt werden 41 Schulen in der Steiermark in das neue Förderprogramm aufgenommen. Der größte Teil der zusätzlichen Unterstützung geht dabei nach Graz: Dort erhalten 32 Schulen zusätzliche Stellen. Auch außerhalb der Landeshauptstadt profitieren einzelne Standorte, unter anderem drei Schulen in Kapfenberg und zwei in Leoben. Das Programm richtet sich vor allem an Schulen, an denen viele Kinder mit schwierigen Lernvoraussetzungen unterrichtet werden. Dazu zählen etwa Schüler aus Familien mit geringem Einkommen oder mit anderer Alltagssprache als Deutsch. Mit zusätzlichen Ressourcen soll es den Schulen leichter fallen, auf unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder einzugehen.

Mehr Fachkräfte im Schulalltag

Die Schulen können selbst entscheiden, welche Unterstützung sie benötigen. Möglich ist etwa der Einsatz von zusätzlichen Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern, Psychologen oder anderen Fachkräften. Auch externe Beratung und Zusammenarbeit mit anderen Schulen sind Teil des Programms.

Bund stellt zusätzliche Mittel bereit

Für das Chancenbonus-Programm stellt der Bund rund 65 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Insgesamt profitieren österreichweit über 400 Schulstandorte, darunter 244 Volksschulen und 156 Mittelschulen. Ziel ist es, dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gleiche Bildungschancen erhalten. Studien zeigen, dass der Bildungserfolg von Kindern in Österreich stark vom sozialen Hintergrund der Familie beeinflusst wird. Faktoren wie Einkommen, Bildungsgrad der Eltern oder Alltagssprache spielen dabei eine wichtige Rolle.