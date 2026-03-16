Rad-Service im Preischeck: So viel kostet Service in Graz und Steiermark

Pünktlich zum Start der Fahrradsaison hat die steirische Arbeiterkammer die Preise für Rad-Services unter die Lupe genommen. Die Kosten sind leicht gestiegen und unterscheiden sich je nach Werkstatt deutlich.

Mit den ersten warmen Tagen holen viele Menschen ihr Fahrrad wieder aus dem Keller. Doch bevor es auf die Straße geht, steht oft ein Service in der Werkstatt an. Ein aktueller Preisvergleich zeigt: Die Kosten dafür sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Preise für kleines Service gestiegen

Die AK-Marktforschung hat insgesamt 25 Fahrradbetriebe überprüft, darunter acht Werkstätten in Graz. Dabei wurde ein Vergleich der Preise für verschiedene Serviceleistungen durchgeführt. Beim sogenannten kleinen Service sind die Preise im Schnitt um 3,6 Prozent gestiegen. Dieses Service umfasst üblicherweise eine Kontrolle wichtiger Bauteile wie Lichtanlage, Reifendruck, Bremsen und Schaltung. Auch Lenker und Getriebe werden dabei eingestellt. In Graz kostet ein solches Service derzeit zwischen 35 und knapp 90 Euro. Außerhalb der Landeshauptstadt liegen die Preise zwischen 44 und 95 Euro.

Große Wartung deutlich umfangreicher

Beim großen Service wird das Fahrrad deutlich intensiver überprüft. Dazu gehören unter anderem das Zentrieren der Räder, Wartungsarbeiten an Getriebe und Naben sowie das Reinigen von Lagern. Auch Verschleißteile werden kontrolliert und Schrauben nachgezogen. Die Preise für diese umfangreichere Wartung liegen steiermarkweit zwischen 45 und rund 150 Euro. Im Durchschnitt sind die Kosten hier um 2,04 Prozent gestiegen.

E-Bikes besonders genau prüfen

Auch beim E-Bike-Service gibt es eine große Preisspanne. Je nach Betrieb kostet dieser zwischen 44 und 150 Euro. Wichtig ist laut Experten vor allem, ob ein Software-Update im Preis enthalten ist. Wird dieses separat verrechnet, können bis zu 40 Euro zusätzlich anfallen, manche Werkstätten bieten das Update allerdings kostenlos an. „Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Fahrradtypen und angebotenen Services lohnt es sich, den Leistungsumfang genau zu hinterfragen und Angebote zu vergleichen“, rät Andrea Büdenbender von der AK-Marktforschung.

Zusatzarbeiten oft extra verrechnet

Viele Fahrradwerkstätten arbeiten mit Pauschalpreisen für Standardservices. Zusätzliche Reparaturen oder Arbeiten werden häufig nach Zeitaufwand abgerechnet. Eine Stunde Werkstattarbeit kostet laut Vergleich zwischen 55 und 100 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Fahrradtypen und Leistungen empfiehlt die Arbeiterkammer, den Umfang eines Services genau zu prüfen und Preise zu vergleichen.