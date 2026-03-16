Benefizabend in der Steiermark: Gemeinde hilft schwerkranken Hannah (5)

Hannah ist fünf Jahre alt, hat ein ansteckendes Lächeln und kämpft mit einer Krankheit, die weltweit nur wenige Menschen betrifft. Ihre Familie aus der Steiermark steht täglich vor großen Herausforderungen. Jetzt soll ein Benefizabend helfen.

©kk Hannah und ihre Familie stehen durch die seltene Krankheit vor großen Herausforderungen. Die Gemeinde möchte jetzt helfen.

Eine seltene Diagnose

Als Hannah etwa ein Jahr alt war, erhielten ihre Eltern eine Diagnose, die ihr Leben völlig veränderte: MCHS, eine äußerst seltene genetische Erkrankung. Die Krankheit führt zu schweren Entwicklungsverzögerungen und neurologischen Problemen. Weltweit sind nur rund 450 bis 500 Fälle bekannt. In Österreich leben derzeit sechs Kinder mit dieser Diagnose. Für Hannah bedeutet das einen Alltag voller Therapien, medizinischer Betreuung und intensiver Unterstützung. Hannah kann noch nicht sprechen und leidet an Epilepsie. Doch kleine Fortschritte bedeuten für ihre Familie große Momente. „Weil es so wenige Fälle gibt, hält sich die Forschung in Grenzen. Die einzige Möglichkeit der Finanzierung bieten private Spenden, um unserer Hannah und allen anderen betroffenen MEF2C Kindern irgendwann ein normales Leben zu ermöglichen“, sagen die Eltern Corinna und Sascha, 5 Minuten hat bereits berichtet.

Eltern kämpfen für mehr Aufmerksamkeit

Da es derzeit keine Heilung oder gezielte Therapie für MCHS gibt, haben sich betroffene Eltern zusammengeschlossen. In der MEF2C Hilfsorganisation setzen sie sich dafür ein, die Krankheit bekannter zu machen und mehr Forschung anzustoßen. Viele Familien hoffen, dass durch mehr Aufmerksamkeit künftig bessere Behandlungsmöglichkeiten entstehen. Unterstützung kommt nun aus der Region. Der Verein „Füreinander Gutes Tun“ organisiert am 11. April einen großen Benefizabend in der PII-Veranstaltungshalle in Petersdorf (Gemeinde St. Marein bei Graz). Bei der „Charity-Night-Mix“ sorgen mehrere Bands sowie DJ Ostkurve für Musik und Stimmung. Ziel ist es, Spenden für Hannah und ihre Familie zu sammeln. Der Verein selbst entstand aus einer spontanen Hilfsaktion. Seit einigen Jahren sammeln die Mitglieder Geld und Sachspenden, die anschließend für Familien mit Kindern mit Behinderung verwendet werden.