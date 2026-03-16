„The Greatest Show“: Wenn steirische Polizisten zu Musicalstars werden
Die Polizeimusik Steiermark bringt mit „The Greatest Show“ Broadway-Feeling ins Land. Vier Konzerte voller Musicalhits warten auf das Publikum.
Wenn normalerweise Sirenen heulen, wird es ernst. Wenn jedoch die Polizeimusik Steiermark loslegt, wird es musikalisch und zwar ganz groß. Unter dem Titel „The Greatest Show“ bringt das Orchester der steirischen Polizei heuer die größten Musicalhits auf die Bühne. Und eines ist jetzt schon klar: Das Publikum ist begeistert. Ein Konzert der Tour ist bereits restlos ausverkauft.
Von der Streife auf die Musicalbühne
Rund 65 Musiker stehen bei der Konzertreihe auf der Bühne, allesamt Teil der steirischen Polizei. Statt Funkgerät und Einsatzwagen stehen diesmal jedoch Notenständer, Trompeten und Klarinetten im Mittelpunkt. Kapellmeister Christoph Grill führt das Orchester durch eine musikalische Reise, die von Broadway bis Hollywood reicht. Das Programm „The Greatest Show“ verspricht eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte Musicalgeschichte. Von Broadway-Klassikern wie „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“, „Grease“ oder „Das Phantom der Oper“ bis hin zu modernen Musicalhits wie „Tarzan“, „Mamma Mia“ oder „König der Löwen“ bringt die Polizeimusik Steiermark viele jener Melodien auf die steirischen Bühnen, die weltweit Millionen Menschen begeistern. Ein besonderes musikalisches Highlight bildet die Musik aus dem Film „The Greatest Showman“, der dem Konzertprogramm seinen Namen verleiht.
Musik als Verbindung
Für Kapellmeister Grill geht es bei den Konzerten um mehr als nur Musik. Die Polizeimusik versteht sich auch als Brücke zwischen Polizei und Bevölkerung. „Musicals sind wie eine große Bühne voller Geschichten. Sie leben von unvergesslichen Melodien und großen Emotionen. Genau diese Emotionen wollen wir mit unserem Publikum teilen“, so Kapellmeister Christoph Grill. Die Konzerte sollen Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbringen und zeigen, dass hinter Uniformen auch jede Menge musikalisches Talent steckt.
Die Termine:
- 20. März 2026: Stiftsgymnasium Admont
- 26. März 2026: Stadtsaal Mürzzuschlag
- 10. April 2026: Oststeirerhalle Pischelsdorf
- 16. April 2026: Stefaniensaal im Grazer Congress (bereits ausverkauft)
- Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.