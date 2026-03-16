„The Greatest Show“: Wenn steirische Polizisten zu Musicalstars werden

Wenn normalerweise Sirenen heulen, wird es ernst. Wenn jedoch die Polizeimusik Steiermark loslegt, wird es musikalisch und zwar ganz groß. Unter dem Titel „The Greatest Show“ bringt das Orchester der steirischen Polizei heuer die größten Musicalhits auf die Bühne. Und eines ist jetzt schon klar: Das Publikum ist begeistert. Ein Konzert der Tour ist bereits restlos ausverkauft.

©LPD Steiermark/Huber

Von der Streife auf die Musicalbühne

Rund 65 Musiker stehen bei der Konzertreihe auf der Bühne, allesamt Teil der steirischen Polizei. Statt Funkgerät und Einsatzwagen stehen diesmal jedoch Notenständer, Trompeten und Klarinetten im Mittelpunkt. Kapellmeister Christoph Grill führt das Orchester durch eine musikalische Reise, die von Broadway bis Hollywood reicht. Das Programm „The Greatest Show“ verspricht eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte Musicalgeschichte. Von Broadway-Klassikern wie „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“, „Grease“ oder „Das Phantom der Oper“ bis hin zu modernen Musicalhits wie „Tarzan“, „Mamma Mia“ oder „König der Löwen“ bringt die Polizeimusik Steiermark viele jener Melodien auf die steirischen Bühnen, die weltweit Millionen Menschen begeistern. Ein besonderes musikalisches Highlight bildet die Musik aus dem Film „The Greatest Showman“, der dem Konzertprogramm seinen Namen verleiht.

©LPD Stmk/Huber Rund 65 Musiker stehen bei der Konzertreihe auf der Bühne, allesamt Teil der steirischen Polizei.

Musik als Verbindung

Für Kapellmeister Grill geht es bei den Konzerten um mehr als nur Musik. Die Polizeimusik versteht sich auch als Brücke zwischen Polizei und Bevölkerung. „Musicals sind wie eine große Bühne voller Geschichten. Sie leben von unvergesslichen Melodien und großen Emotionen. Genau diese Emotionen wollen wir mit unserem Publikum teilen“, so Kapellmeister Christoph Grill. Die Konzerte sollen Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbringen und zeigen, dass hinter Uniformen auch jede Menge musikalisches Talent steckt.

Die Termine: 20. März 2026: Stiftsgymnasium Admont

26. März 2026: Stadtsaal Mürzzuschlag

10. April 2026: Oststeirerhalle Pischelsdorf

16. April 2026: Stefaniensaal im Grazer Congress (bereits ausverkauft)

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 13:40 Uhr aktualisiert