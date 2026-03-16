Autofahrer auf der A9 bei Graz aufgepasst: Neue Blitzer und Section Control

Autofahrer rund um Graz müssen sich auf strengere Kontrollen einstellen. Auf zwei Baustellen der Pyhrnautobahn (A9) überwachen nun neue Radaranlagen und eine Section Control das Tempo.

Wer derzeit auf der Pyhrnautobahn (A9) rund um Graz unterwegs ist, sollte besonders genau auf den Tacho schauen. Gleich zwei Autobahnbaustellen werden jetzt mit zusätzlichen Tempo-Kontrollen überwacht.

Neuer Blitzer vor dem Gratkorntunnel

Besonders auffällig ist eine neue Geschwindigkeitsüberwachungsanlage vor dem Gratkorntunnel in Fahrtrichtung Graz. Autofahrer berichten bereits von dem fix installierten Blitzer kurz vor der Tunnel-Einfahrt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Hintergrund: Auf dem Abschnitt zwischen Deutschfeistritz und Gratkorn startet eine neue Bauphase. Rund acht Kilometer Autobahn werden dort bis 2027 umfassend saniert. Während der Arbeiten gilt abschnittsweise Tempo 60. Nach Angaben der Asfinag wurde die Radarüberwachung im Zuge der Baustelle behördlich vorgeschrieben, um die Sicherheit im Baustellenbereich zu erhöhen.

Section Control bei Webling und Schwarzlsee

Auch auf einem zweiten Abschnitt der A9 verschärfen sich die Kontrollen. Zwischen dem Weblinger Kreisverkehr und dem Schwarzlsee läuft eine umfangreiche Sanierung. Dort wird der Mittelstreifen samt Betonleitwänden und Beleuchtung erneuert. Während der Bauarbeiten gilt ebenfalls Tempo 60, überwacht von einer Section-Control-Anlage. Bei diesem System wird nicht ein einzelner Punkt gemessen, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit über mehrere Kilometer. Die Bauarbeiten auf diesem rund sechs Kilometer langen Abschnitt sollen bis November dauern.