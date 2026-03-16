Steirische Polizei fasst international aktive Taschendiebe

Zwei chilenische Staatsbürger stehen im Verdacht, zumindest seit Ende Jänner 2026 zahlreiche Taschendiebstähle und widerrechtliche Bankomatbehebungen begangen zu haben. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Bereits am 10. Feber 2026 dürfte ein 47-Jähriger aus Chile in einem Supermarkt in Graz, Bezirk Gösting, versucht haben, die Geldbörse einer Kundin zu stehlen. Er wurde dabei auf frischer Tat ertappt und von der Kundin und dem Filialleiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch ein mutmaßlicher Mittäter, ein 26-Jähriger aus Chile, wurde kurz danach als Lenker eines Pkw im Nahebereich festgenommen.

Fälle in mehreren Bundesländern und im Ausland

Bei den weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen auch in Niederösterreich derartige Taschendiebstähle begangen haben dürften. Der 47-Jährige dürfte zusätzlich bereits Anfang 2025 mit einer bislang unbekannten Frau diverse Taschendiebstähle in Deutschland und der Schweiz begangen haben. Im Pkw der Verdächtigen wurden eine präparierte Tasche zur Begehung von Ladendiebstählen, ein Störsender für die Begehung von Einbruchsdiebstählen in Kraftfahrzeugen, eine höhere Bargeldsumme sowie zwei E-Cards von einem Geldbörsendiebstahl in Niederösterreich gefunden.

Taschendiebstähle geklärt, Männer festgenommen

Insgesamt konnte den beiden Verdächtigen zehn Taschendiebstähle in Supermärkten und drei widerrechtliche Bargeldbehebungen an Bankomaten mit gestohlenen Zahlungskarten im Bundesgebiet nachgewiesen werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 8.500 Euro. Während der 47-Jährige die Taten leugnet, zeigte sich der 26-Jährige teilgeständig. Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.