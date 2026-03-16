Austausch vor Ort: Kunasek beendet Besuchsreihe durch Bezirke

In den vergangenen Monaten hat Landeshauptmann Mario Kunasek alle steirischen Bezirkshauptmannschaften besucht, um den direkten Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen und sich ein umfassendes Bild von den Aufgaben, Herausforderungen und regionalen Besonderheiten der Bezirksverwaltung zu machen. Am Montag, 16. März 2026, war der Landeshauptmann in der Bezirkshauptmannschaft Weiz zu Gast und schloss damit seine Tour zu allen steirischen Bezirkshauptmannschaften ab.

Landeshauptmann Kunasek besuchte Bezirkshauptmannschaft Weiz

Im Mittelpunkt des Besuchs der Bezirkshauptmannschaft Weiz, wo Landeshauptmann Mario Kunasek herzlich von Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck empfangen wurde, stand der direkte Austausch mit den rund 100 Bediensteten der Behörde sowie die Information über die vielfältigen Aufgaben, täglichen Abläufe und aktuellen Herausforderungen der Bezirksverwaltung. Dabei betonte LH Mario Kunasek die zentrale Bedeutung der Bezirkshauptmannschaften für das Land: „Die Bezirkshauptmannschaften leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für das Funktionieren unseres Landes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen ihre vielfältigen Aufgaben mit großem Verantwortungsbewusstsein und hohem Einsatz – dafür gebührt ihnen großer Dank und Anerkennung.”

©Land Steiermark/Mitteregger Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck (r.) konnte Landeshauptmann Mario Kunasek in der Bezirkshauptmannschaft Weiz begrüßen.

Darüber hinaus wurden auch zentrale Zukunftsthemen der Verwaltung angesprochen. So spielen insbesondere die fortschreitende Digitalisierung von Verwaltungsverfahren sowie laufende Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen eine wichtige Rolle. Erklärtes Ziel ist es dabei, Abläufe weiter zu vereinfachen, Serviceangebote auszubauen und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Bezirkshauptmannschaft Weiz beschäftigt derzeit 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehrere Fachreferate gegliedert – darunter Anlagen-, Sicherheits-, Sozial-, Umwelt- und Agrarwesen sowie Veterinär-, Sanitäts- und Forstfachangelegenheiten. Als zentrale regionale Verwaltungsbehörde nimmt sie eine Vielzahl an Aufgaben wahr und ist für viele Anliegen der Bürgerinnen und Bürger erste Anlaufstelle.

Direkter Austausch

Im Zuge der Besuche aller steirischen Bezirkshauptmannschaften und der zahlreichen Gespräche des Landeshauptmanns mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort zeigte sich die wichtige Rolle und Leistungsbereitschaft der Bezirksverwaltungsbehörden. Zum Abschluss der Besuchsreihe bilanzierte LH Kunasek: „Die Bezirkshauptmannschaften sind das Fundament einer funktionierenden, bürgernahen Verwaltung. Der direkte Austausch in allen Regionen der Steiermark hat mir einmal mehr vor Augen geführt, wie groß die Verantwortung, aber auch die Leistungsbereitschaft in den Bezirken ist. Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe werden wir weiter stärken – mit klaren Strukturen, modernen Services und dem gemeinsamen Ziel, bestmöglich für die Steirerinnen und Steirer da zu sein.”

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 19:08 Uhr aktualisiert