Kellerbrand: Nächtlicher Einsatz für Feuerwehren

Um 3.11 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühlen per Sirenenalarm zu einem Kellerbrand mit gemeldeter Rauchentwicklung alarmiert.

In den frühen Morgenstunden des 13. März 2026 kam es in Kulm (Bezirk Weiz) zu einem Brandeinsatz für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Um 3.11 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühlen per Sirenenalarm zu einem Kellerbrand mit gemeldeter Rauchentwicklung alarmiert.

Kellerbrand in Kulm

Nach dem Eintreffen am Einsatzort stellte der Einsatzleiter bei der ersten Lageerkundung eine deutliche Flammenentwicklung in einem ebenerdig zugänglichen Kellerbereich fest. Die Hausbewohner hatten bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet, nachdem sie durch einen ausgelösten Heimrauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden waren.

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Die Feuerwehrkräfte bauten in weiterer Folge eine Löschleitung auf und begannen unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung im Kellergeschoss. Parallel dazu wurden zwei Personen aus dem Obergeschoss des Gebäudes sicher ins Freie begleitet. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Einsatzorganisationen, darunter Polizei und Rotes Kreuz, standen ebenfalls vor Ort bereit; ein zunächst angeforderter Notarzt wurde im Verlauf des Einsatzes jedoch nicht mehr benötigt.