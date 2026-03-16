Sonne, Schnee: So wird das Wetter in der Steiermark am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich die Steiermark windig und kühl. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 5 und 10 Grad. Auch Schneeschauer sind möglich.

Am Nachmittag klettern die Werte je nach Region auf rund 5 Grad im Ausseerland bis etwa 10 Grad in Bad Radkersburg.

Am Nachmittag klettern die Werte je nach Region auf rund 5 Grad im Ausseerland bis etwa 10 Grad in Bad Radkersburg.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft und kühl. In der nördlichen Obersteiermark dominieren dichte Wolken, zeitweise lockert es nur kurz auf. Hier fallen einzelne, meist unergiebige Schauer, die in den Morgenstunden bis in tiefe Tallagen als Schnee niedergehen können. Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze auf etwa 900 Meter.

Hier soll es sonnig bleiben

Im Oberen Murtal, im Mürztal sowie im Südosten bleibt es überwiegend trocken. Vor allem in der ersten Tageshälfte können sich hier Sonne und freundliche Abschnitte zeigen. Die Temperaturen liegen in den Frühstunden um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag klettern die Werte je nach Region auf rund 5 Grad im Ausseerland bis etwa 10 Grad in Bad Radkersburg.